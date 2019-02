Manchester City-coach Josep Guardiola vindt het bijzonder knap dat zijn ploeg erin geslaagd is voor het eerst sinds december 2018 de koppositie in de Premier League te pakken. 'The Citizens' wonnen woensdagavond met 0-2 van Everton.

"Nog niet zo lang geleden hadden we op een achterstand van zeven punten kunnen staan en nu zijn we koploper. De les is dat je nooit moet opgeven", zei een trotse Guardiola na het treffen op Goodison Park tegen Engelse media.

City had het woensdag zeker niet makkelijk tegen Everton, maar dankzij treffers van verdediger Aymeric Laporte (blessuretijd eerste helft) en spits Gabriel Jesus (blessuretijd tweede helft) trokken de bezoekers wel aan het langste eind bij de nummer negen van de Premier League.

Door de twintigste overwinning van het seizoen staat City nu net als Liverpool op 62 punten, maar de ploeg van Guardiola geniet een beter doelsaldo. 'The Reds', die de laatste twee wedstrijden puntenverlies leden tegen Leicester City en West Ham United (beide 1-1), hebben wel een duel minder gespeeld.

'We hadden ook op kunnen geven'

Dat weerhoudt Guardiola er niet van om zijn spelers een dik compliment uit te delen voor de manier waarop ze zijn omgegaan met de lastige situatie van vorige maand, toen Liverpool nog op een voorsprong van zeven punten stond.

"We hebben in een situatie gezeten waarin we op hadden kunnen geven, maar dat is niet gebeurd", aldus Guardiola. "Mijn ploeg heeft zich de laatste twee jaar al bewezen en is ook nu weer gretig, dus hoe kan ik mijn spelers nog in twijfel trekken?"

"Natuurlijk hebben we op dit moment een wedstrijd meer gespeeld, maar we halen er wel alles uit op dit moment. De realiteit is dat we een maand geleden op een achterstand van tien punten hadden kunnen staan (bij een zege van Liverpool op City op 3 januari, red.) en dat we nu de ranglijst aanvoeren. Dit voelt een stuk beter."

Zowel Liverpool als City komt komend weekend weer in actie in de Premier League. De ploeg van coach Jürgen Klopp ontvangt zaterdag het Bournemouth van Nathan Aké en Manchester City wacht zondag de topper tegen Chelsea in het Etihad Stadium.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League