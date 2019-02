De eerste Clásico in de halve finale van de Copa del Rey heeft woensdag geen winnaar opgeleverd. Het duel in Camp Nou tussen FC Barcelona en Real Madrid eindigde in 1-1.

De Madrilenen kwamen op vijandige bodem al na vijf minuten op voorsprong door Lucas Vázquez. Na een uur spelen zorgde Malcom voor de gelijkmaker.

FC Barcelona moest het aanvankelijk stellen zonder sterspeler Lionel Messi. De Argentijn liep afgelopen weekend een bovenbeenblessure op en was niet fit genoeg om te starten. Onder luid gejuich maakte Messi in het laatste half uur alsnog zijn opwachting.

De return in Stadion Santiago Bernabeu is op 27 februari. De winnaar speelt in de finale tegen Real Betis of Valencia. Die ploegen spelen donderdag hun eerste wedstrijd in de halve finales.

Vázquez bezorgt Real droomstart

Real was in Camp Nou al vroeg op voorsprong gekomen. Vázquez schoot de bal hard raak, nadat zijn directe tegenstander Jordi Alba onder een voorzet van de linkerkant was doorgegaan.

'Barça', dat zonder Messi in aanvallend opzicht een matige indruk maakte, had na een half uur op gelijke hoogte kunnen komen. Een kopbal van Ivan Rakitic kwam echter via de lat terug in het veld.

De thuisploeg kwam dankzij Malcom na een uur op 1-1. De Braziliaan sloeg uit de rebound toe, nadat Alba op doelman Keylor Navas was gestuit en Luis Suárez zijn poging door Sergio Ramos van de doellijn gehaald zag worden.

Direct daarna viel Messi in, waarna Barcelona het spel meer naar zich toetrok. De Argentijn liet met enkele pijlsnelle dribbels zien dat hij fysiek in ieder geval in orde is, maar ook hij kon een winnende treffer niet forceren.