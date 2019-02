Bayern München heeft woensdag pas na verlenging de kwartfinales van de DFB-Pokal bereikt. Ook Jeffrey Bruma staat met Schalke 04 bij de laatste acht. In Frankrijk wist Paris Saint-Germain een blamage ternauwernood te voorkomen, terwijl het Sporting CP van trainer Marcel Keizer in Portugal nog kans maakt op een finaleplaats.

Bayern, nog altijd zonder de geblesseerde Arjen Robben, kwam op bezoek bij Hertha BSC na negentig minuten niet verder dan 2-2. In verlenging bezorgde Kingsley Coman zijn ploeg een plek bij de laatste acht.

Hertha, met Karim Rekik 120 minuten op het veld, was voor eigen publiek in de derde minuut op voorsprong gekomen dankzij Maximilian Mittelstädt, maar Serge Gnabry maakte al snel gelijk.

De vleugelspits zette Bayern vlak na rust zelfs op voorsprong, maar die voorsprong werd door invaller Davie Selke teniet gedaan. In verlenging sloeg Coman toe namens Bayern.

Bruma bereikte met zijn nieuwe ploeg Schalke 04 ten koste van Fortuna Düsseldorf (4-1) eveneens de laatste acht. De verdediger pakte bij zijn debuut een gele kaart. Salif Sané maakte er twee voor Schalke. Ook Mark Uth (ex-Heracles en sc Heerenveen) kwam tot scoren.

Weghorst en Verhaegh ten onder met Wolfsburg

Wout Weghorst en Paul Verhaegh redden het met VfL Wolfsburg niet tegen RB Leipzig: 0-1. De twee basisspelers zagen dat Matheus Cunha de thuisploeg al in de negende minuut op voorsprong zette. De treffer van de Braziliaan bleek de enige van de avond, waardoor Leipzig zich mag opmaken voor een plek in de kwartfinales.

FC Augsburg plaatste zich eveneens voor de laatste acht. De ploeg won zonder de geblesseerde Jeffrey Gouweleeuw met 0-1 bij Holstein Kiel, dat uitkomt in de Tweede Bundesliga. Michael Gregoritsch maakte vlak voor tijd het enige doelpunt.

Dinsdag bereikte Werder Bremen, met Davy Klaassen in de gelederen, al ten koste van Borussia Dortmund de kwartfinales. Het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz ging ten onder tegen 1. FC Heidenheim 1846, dat uitkomt in de Tweede Bundesliga. Hamburger SV en SC Paderborn staan ook in de kwartfinales.

Draxler verlost PSG tegen derdedivisionist

In Frankrijk plaatste Paris Saint-Germain zich met veel moeite voor de kwartfinales van de Coupe de France. De miljardenclub rekende pas na verlenging af met het bescheiden FC Villefranche: 0-3.

De ploeg uit de derde divisie wist de ongenaakbare koploper uit de Ligue 1 negentig minuten lang op 0-0 te houden, waardoor een verlenging nodig was om de winnaar te bepalen.

Daarin zorgde Julian Draxler in de 102e minuut voor de 0-1. Vlak voor affluiten maakte Moussa Diaby er 0-2 van, waarna Edinson Cavani het slotakkoord verzorgde.

PSG plaatste zich daardoor net als onder meer competitiegenoten FC Nantes, Dijon en SM Caen voor de laatste acht. Het Olympique Lyon van Memphis Depay en Kenny Tete komt donderdag pas in actie tegen Guingamp.

Kleine nederlaag Keizer met Sporting in beker

Trainer Marcel Keizer heeft met Sporting CP het eerste duel in de halve finale van de Taça de Portugal met 2-1 verloren van Benfica. De return is pas over twee maanden.

Gabriel zette Benfica na een kwartier op 1-0, waarna Tiago Ilori er na een uur spelen met een eigen doelpunt voor zorgde dat de thuisploeg op 2-0 kwam.

Acht minuten voor tijd maakte Bruno Fernandes er 2-1 van, waardoor de return begin april nog spannend is. Bas Dost viel een kwartier voor tijd in bij Sporting.