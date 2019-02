Pim Verbeek heeft woensdag zijn trainerscarrière beëindigd. De 62-jarige Nederlander was de laatste jaren actief als bondscoach van Oman.

De bond van het Aziatische land laat in een tweet weten dat Verbeek wegens "persoonlijke omstandigheden" zijn carrière na dertig jaar beëindigt.

Verbeek was vorige maand met Oman actief op de Azië Cup in de Verenigde Arabische Emiraten, waar de ploeg in de achtste finales werd uitgeschakeld door Iran. Hij was sinds 2016 bondscoach van het land in het Midden-Oosten.

Eerder was Verbeek bondscoach van de Nederlandse Antillen, Zuid-Korea en Australië en werkte hij als technisch directeur bij de Marokkaanse bond, waar hij ook het olympisch elftal onder zijn hoede had. Als clubtrainer was hij hoofdverantwoordelijke bij De Graafschap, Feyenoord, FC Wageningen, FC Groningen, Fortuna Sittard, en in Japan bij Omiya Ardija en Kyoto Sanga.

Het bestuur van de Omaanse bond kwam woensdag in een spoedvergadering bijeen om het vertrek van Verbeek te bespreken. Besloten werd om assistent Muhanna ben Saeed voorlopig de taken van Verbeek te laten waarnemen, totdat er een vaste opvolger is gevonden.