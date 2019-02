Oud-voetballer Leon de Kogel verricht maandag de symbolische aftrap bij het duel in de Keuken Kampioen Divisie tussen Jong FC Utrecht en Go Ahead Eagles. De wedstrijd in Stadion Galgenwaard staat in het teken van de 27-jarige De Kogel, die na een auto-ongeluk vorig jaar zomer noodgedwongen zijn loopbaan moest beëindigen.

De recette van de wedstrijd komt ten goede aan de medische kosten van de oud-spits, zo meldt FC Utrecht. De Kogel speelde in zijn loopbaan voor onder meer Utrecht en Go Ahead Eagles.

De Kogel zei eerder al te hopen in het voetbal actief te kunnen blijven. "Misschien omdat ik er nog totaal niet klaar mee ben. Normaal voetbal je tot je 34e of 35e, maar nu is het bij mij al op mijn 26e geëindigd. Ik heb al een trainersdiploma, dat is misschien iets waar ik verder in wil. Maar ook op kantoor, financieel, commercieel; ik sta overal voor open."

De inwoner van Houten was in juni met vrienden op vakantie op Malta toen hij een zwaar ongeluk kreeg tijdens een taxirit. Daarbij liep De Kogel veel schade op aan zijn linkerbeen. Hij had begin 2018 een contract getekend bij de Spaanse derdedivisionist UE Cornellà.

De Kogel doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht, maar beleefde zijn grootste successen bij Go Ahead Eagles. Voor de club uit Deventer scoorde de voormalig jeugdinternational tussen 2015 en 2017 dertig keer in zeventig competitieduels.