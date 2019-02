Gianni Infantino is de enige kandidaat bij de voorzittersverkiezing van de FIFA in juni, zo maakt de wereldvoetbalbond woensdag bekend. De 48-jarige Zwitser zal daardoor naar alle waarschijnlijkheid voorzitter blijven.

Tegenkandidaten konden zich tot en met dinsdag aanmelden voor de verkiezing. Geen enkele kandidaat slaagde erin om de steun te krijgen van vijf nationale bonden, een voorwaarde om mee te mogen doen.

Infantino werd in 2016 gekozen tot voorzitter van de FIFA. Hij volgde Sepp Blatter op, die door de ethische commissie van de FIFA geschorst werd vanwege een dubieuze betaling van 1,8 miljoen euro aan de toenmalige UEFA-voorzitter Michel Platini.

Bij zijn aanstelling kondigde Infantino een revolutie aan die een einde moest maken aan de corruptie binnen de wereldvoetbalbond. Sindsdien kwam de Zwitser echter al meer dan eens negatief in het nieuws. Zo zou hij onder meer in het geheim clubs hebben beschermd die de Financial Fair Play-regels overtraden.

De verkiezing, die waarschijnlijk zal uitlopen op een formaliteit, is bij het komende FIFA-congres op 5 juni in Parijs. Als Infantino herkozen wordt, is hij FIFA-voorzitter tot 2024.