Bayer Leverkusen-trainer Peter Bosz baalde dinsdag van de enorme terugval van zijn ploeg in het bekerduel met Tweede Bundesliga-club 1. FC Heidenheim 1846. Na een 0-1-voorsprong bij rust blameerde de ploeg zich door met 2-1 te verliezen.

"We verloren veel te vaak de bal en kregen de goals veel te makkelijk tegen in de tweede helft", aldus Bosz na afloop op een persconferentie. "Als je zo speelt, kun je niet winnen."

De uitschakeling van Leverkusen in de achtste finales van de DFB-Pokal kwam onverwacht, zeker na de verrassende overwinning van afgelopen zaterdag in de Bundesliga tegen Bayern München (3-1).

"Het verschil in niveau tussen de eerste en de tweede helft was bij ons veel te groot. We moeten ons eigen spel spelen, de tegenstander laten lopen en zelf proberen te scoren. Dat deden we niet in de tweede helft", zei Bosz.

Na de openingsgoal van Bayer-aanvaller Julian Brandt vocht Heidenheim zich terug in de wedstrijd. Via treffers van Nikola Dovedan en Maurice Multhaup pakte de nummer zes van de Tweede Bundesliga uiteindelijk de zege.

Bosz wijt nederlaag niet aan aanvallende tactiek

Bosz: "Als je vroeg in de tweede helft de 1-1 moet incasseren, mag het niet zo zijn dat je direct de hele tweede helft slecht speelt. Dat was helaas wel het geval."

De nederlaag is volgens de 55-jarige Nederlander niet te wijten aan zijn aanvallende tactiek. "Daar hebben de tegentreffers niets mee te maken. In de eerste helft verdedigden we prima. Dat zou dan in de tweede helft ook moeten kunnen, maar toen was het onverklaarbaar slecht."

Leverkusen, de huidige nummer zeven in de Bundesliga, gaat vrijdag in de competitie op bezoek bij nummer elf FSV Mainz 05.

