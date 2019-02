Lionel Messi maakt ondanks een lichte blessure deel uit van de selectie van FC Barcelona voor het duel met aartsrivaal Real Madrid in de Copa del Rey van woensdag. Het is nog onduidelijk of hij ook zal spelen.

De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar viel zaterdag in het competitieduel met Valencia (2-2) uit met een blessure aan zijn bovenbeen en ontbrak maandag op de training. Dinsdag stond hij wel weer op het veld.

"Ik ga niet veel risico nemen, want er zijn nog veel wedstrijden te gaan", zegt Barcelona-coach Ernesto Valverde over het meespelen van Messi in El Clásico. Er zal vlak voor het duel een keuze worden gemaakt.

"Als een speler geblesseerd is - Messi of wie dan ook - doe ik liever voorzichtig. Als de competitie morgen zou eindigden, had ik meer risico genomen", aldus Valverde.

De 31-jarige Messi was zaterdag maar weer eens belangrijk voor Barcelona door de club met twee doelpunten te behoeden voor een nederlaag tegen Valencia. De sterspeler staat al op 21 treffers in twintig La Liga-duels.

Lionel Messi (rechts) op het trainingsveld van FC Barcelona. (Foto: ANP)

'Afwezigheid Messi maakt niets uit'

Trainer Valverde maakt zich niet al te druk over het al dan niet meespelen van Messi tegen Real. "Het maakt niets uit voor ons. In een halve finale tussen Barcelona en Real is er geen favoriet", aldus de Spanjaard.

"Alles ligt open en we hebben genoeg goede spelers. We hebben met Messi degene waarvan we denken dat hij de beste ter wereld is, maar Real heeft ook geweldige spelers. Als Messi er klaar voor is, speelt hij."

De heenwedstrijd tussen FC Barcelona en Real Madrid in de halve finales van de Copa del Rey begint woensdag om 21.00 uur. De return is op 27 februari. Eerder dit seizoen won Barcelona in de competitie thuis met 5-1 van 'De Koninklijke'.