Davy Klaassen en Werder Bremen hebben dinsdag voor een sensatie gezorgd in de achtste finales van de DFB-Pokal door Borussia Dortmund uit te schakelen. Eerder op de avond blameerde trainer Peter Bosz zich met Bayer Leverkusen.

Werder versloeg Bundesliga-koploper Dortmund na strafschoppen. Na een spectaculaire verlenging was de stand 3-3.

In de reguliere speeltijd kwam Werder op voorsprong door oud-Vitessenaar Milot Rashica, maar nog in de eerste helft werd het gelijk door Marco Reus. In de tweede helft werd niet gescoord, waarna het in de verlenging een spektakelstuk werd.

Christian Pulisic en Achraf Hakimi zetten Dortmund twee keer op voorsprong, maar Claudio Pizarro en Martin Harnik maakten gelijk. In de strafschoppenserie miste 'BVB' de eerste twee penalty's en schoot onder anderen Klaassen raak voor Werder.

De zeventienvoudig Oranje-international en Werder zijn 2019 goed begonnen, want de nummer tien van de Bundesliga verloor dit kalenderjaar nog niet. Zondag is laagvlieger FC Augsburg de tegenstander in de competitie.

Davy Klaassen loopt juichend weg na zijn benutte strafschop tegen Borussia Dortmund. (Foto: ANP)

Bosz' Leverkusen pijnlijk onderuit

Eerder op de avond ging Bayer Leverkusen met 2-1 onderuit bij 1. FC Heidenheim 1846, dat uitkomt in de Tweede Bundesliga. Aanvankelijk was er nog niets aan de hand voor de ploeg van Bosz, die enkele sterspelers buiten zijn basisploeg liet. Op slag van rust tekende Julian Brandt voor 0-1.

Heidenheim, de huidige nummer zes van het tweede Duitse niveau, gaf zich echter niet gewonnen en kwam vroeg in de tweede helft op gelijke hoogte via Nikola Dovedan. Maurice Multhaup zorgde zelfs voor de zege.

De blamage in de DFB-Pokal komt als een verrassing, want Bosz was juist goed bezig met Leverkusen, waar hij sinds begin dit jaar voor de groep staat. In de laatste twee Bundesliga-speelrondes werden VfL Wolfsburg (0-3) en Bayern München (3-1) knap verslagen.

Het volgende duel voor Bosz en Leverkusen is vrijdag, wanneer in competitieverband in en tegen Mainz wordt gespeeld. Een kleine week later wacht de nummer zeven van de Bundesliga een uitwedstrijd tegen FK Krasnodar in de knock-outfase van de Europa League.

De spelers van Bayer Leverkusen druipen af na de nederlaag in Heidenheim. (Foto: ProShots)

Overige achtstefinaleduels op woensdag

Naast Werder en Heidenheim bereikten dinsdag ook Hamburger SV (1-0 tegen 1. FC Nürnberg) en SC Paderborn (1-3 tegen MSV Duisburg) de laatste acht in de DFB-Pokal.

Woensdag volgen met Holstein Kiel-FC Augsburg, RB Leipzig-VfL Wolfsburg, Schalke 04-Fortuna Düsseldorf en Hertha BSC-Bayern München de laatste vier achtstefinaleduels.

