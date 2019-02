Morten Thorsby is dinsdag na bijna een maand teruggekeerd in de selectie van sc Heerenveen. De Noor was teruggezet naar de beloften vanwege transferperikelen.

Thorsby was zonder toestemming afgereisd naar Italië om te onderhandelen met Sampdoria, de club waarvoor hij na dit seizoen speelt. De middenvelder miste daardoor twee trainingen.

"Ik heb een goed gesprek met Morten gehad. Hij heeft zijn excuses aangeboden en wil nu, net als wij, het seizoen goed afsluiten bij sc Heerenveen", zegt technisch manager Gerry Hamstra op de site van Heerenveen.

"Na een maand meegetraind te hebben met Jong Heerenveen is het nu weer tijd om bij de groep aan te sluiten. Iedereen kent Morten als een speler die veel voor de club gedaan heeft. Hij verdient een vertrek door de voordeur en een goed afscheid van de supporters."

Vorige maand tekende de 22-jarige Thorsby een contract tot medio 2023 bij Sampdoria, de huidige nummer acht van de Serie A. Er was sprake van dat de Scandinaviër al in de winterstop zou overstappen, maar dat ging niet door.

Thorsby doet mogelijk weer mee tegen PEC

In de zomer van 2014 kwam Thorsby over van het Noorse Stabaek. Sindsdien kwam hij tot 122 wedstrijden en dertien goals voor Heerenveen. Dit seizoen staat hij op twaalf competitieduels, vijf goals, twee assists en twee rode kaarten.

Thorsby maakt mogelijk zaterdag zijn rentree in de hoofdmacht van de Friezen, wanneer PEC Zwolle naar het Abe Lenstra Stadion komt in de Eredivisie. Een week later staat sc Heerenveen-PSV op het programma.

Het Heerenveen van trainer Jan Olde Riekerink wacht nog op de eerste zege van 2019. In de Eredivisie werd gelijkgespeeld tegen Ajax (4-4) en Vitesse (2-2) en verloren van AZ (0-2). In het bekertoernooi was Ajax bovendien met 3-1 te sterk.

