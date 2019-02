Josep Guardiola hoopt dat Manchester City de rust kan bewaren nu het de koppositie in de Premier League weer kan overnemen van Liverpool. 'The Citizens' staan woensdag bij winst tegen Everton op doelsaldo bovenaan.

Concurrent Liverpool, die op de eerste landstitel sinds 1990 aast, liet maandag bij West Ham United (1-1) voor de tweede keer op rij punten liggen. De voorsprong op City is met dertien speelrondes te gaan nog maar drie punten.

"Drie of vier dagen geleden werden we al afgeschreven en was Liverpool volgens velen zeker van het kampioenschap, maar nu kunnen we ineens weer de koppositie pakken", zei Guardiola dinsdag op zijn perspraatje richting het uitduel met Everton.

"We proberen rustig te blijven. Er zijn altijd verrassingen en het is nu eenmaal moeilijk om iedere wedstrijd te winnen. De lagere clubs zijn in staat om voor problemen te zorgen."

De ploeg van de Spanjaard stond eerder dit seizoen na de tweede en ook van de zevende tot en met de vijftiende speelronde bovenaan. Deze eeuw pakte City in 2012, 2014 en vorig seizoen de landstitel.

'Spannende titelrace is gebruikelijk'

Guardiola hoopt dat hij het voor elkaar krijgt dat zijn elftal onverstoorbaar blijft. "Waar ik me meer zorgen over maak is dat we nooit moeten vergeten wie we zijn en doen wat we moeten doen. Dat wil ik zien. Daarna kijken we wel naar de uitslagen en de stand", aldus de coach.

"Het is in Engeland gebruikelijk dat de titelrace spannend is. Vorig seizoen wonnen we achttien keer op rij en eindigden we op honderd punten; dat is níét normaal. Normaal is wat er nu gebeurt. Je kunt iedere wedstrijd winnen of verliezen."

Het duel tussen Everton en Manchester City begint woensdag om 20.45 uur. Als de topclub de koppositie ten koste van Liverpool pakt, dan is dat wel in de wetenschap dat 'The Reds' een wedstrijd minder hebben gespeeld.

