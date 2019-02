Ajax heeft dinsdag Lisandro Magallán, Bruno Varela en Lassina Traoré ingeschreven voor de knock-outfase van de Champions League. De winteraankopen zijn zodoende speelgerechtigd voor de achtste finale tegen Real Madrid.

Magallán, Varela en Traoré kwamen vorige maand over van respectievelijk Boca Juniors, Benfica en Ajax Cape Town. Magallán maakte al zijn officiële debuut, maar Varela en Traoré kwamen vooralsnog alleen in oefenverband in actie.

Het is echter nog maar de vraag of Magallán inzetbaar is tegen Real Madrid. De Argentijnse verdediger kampt met een blessure, opgelopen in de met liefst 6-2 verloren Klassieker van vorige week tegen Feyenoord.

Maximilian Wöber en Luis Orejuela staan niet meer op de 37-koppige lijst. Beide verdedigers werden vorige maand van de hand gedaan. Kaj Sierhuis, Azor Matusiwa en Dennis Johnsen staan opvallend genoeg wel op de lijst, terwijl zij vorige maand werden verhuurd aan andere Eredivisie-clubs.

Wedstrijden op 13 februari en 5 maart

Ajax plaatste zich voor de achtste finales door knap als tweede te eindigen in de groep. De Amsterdammers hielden Benfica en AEK Athene achter zich en moesten alleen Bayern München voor zich dulden.

De ploeg van trainer Erik ten Hag speelt op woensdag 13 februari (thuis) en dinsdag 5 maart (uit) tegen Real Madrid, dat titelverdediger is en vier van de laatste vijf edities van de Champions League won.

Ajax is nog actief op drie fronten. De club heeft in de Eredivisie als nummer twee vijf punten achterstand op koploper PSV en neemt het over drie weken in de halve finales van de TOTO KNVB-beker op tegen Feyenoord.

Real Madrid staat er wat slechter voor in de Primera División, want het heeft als nummer drie acht punten achterstand op koploper FC Barcelona, die tevens de tegenstander in de halve finales van de Copa del Rey is.

Ki-Jana Hoever maakte eerder dit seizoen zijn debuut voor Liverpool. (Foto: ANP)

Ook Hoever en Sandler kunnen ingezet worden

Champions League-deelnemers Liverpool en Manchester City schreven dinsdag allebei een Nederlander in. De zeventienjarige verdediger Ki-Jana Hoever, die eerder dit seizoen in de hoofdmacht debuteerde, is inzetbaar voor 'The Reds'.

Oud-PEC-verdediger Philippe Sandler (21), die onlangs bij City eveneens voor het eerst minuten maakte, is eveneens speelgerechtigd in het miljoenenbal.

Slecht nieuws was er voor Vincent Janssen. De spits werd vrijdag na lange tijd weer bij de selectie van Tottenham Hotspur gehaald, maar behoort nog altijd niet tot de ingeschreven spelers voor de Champions League.

Bij Schalke 04, de tegenstander van City in de achtste finales, werd winteraanwinst Jeffrey Bruma op de lijst gezet. De verdediger wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van VfL Wolfsburg.

