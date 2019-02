José Mourinho is dinsdag akkoord gegaan met een gevangenisstraf van een jaar en een boete van ruim 2 miljoen euro voor het ontduiken van belasting in Spanje. De Portugees hoeft niet daadwerkelijk de gevangenis in.

De 56-jarige Mourinho zou in 2011 én 2012 hebben verzuimd zijn inkomsten uit beeldrechten - zo'n 3,3 miljoen euro - op te geven bij de Spaanse belastingdienst. Hij was op dat moment trainer van Real Madrid.

Hoewel Mourinho akkoord is gegaan met een celstraf, hoeft 'The Special One' niet te vrezen voor de gevangenis. In Spanje worden celstraffen onder de twee jaar omgezet in een voorwaardelijke straf als de desbetreffende persoon nog geen strafblad heeft.

Mourinho, die een boete van in totaal 2.182.500 miljoen euro moet betalen, zit zonder club sinds hij op 18 december werd ontslagen als manager van Manchester United. Hij stond sinds de zomer van 2016 aan het roer bij 'The Red Devils'.

Eerder was hij coach van Benfica, Uniao Leiria, FC Porto, Chelsea (twee periodes), Internazionale en Real Madrid.

Ook Ronaldo en Messi bestraft voor belastingontduiking

Twee weken geleden verscheen Cristiano Ronaldo eveneens vanwege belastingontduiking voor de rechtbank in Madrid. De 34-jarige aanvaller van Juventus ging akkoord met een boete van 18,8 miljoen euro en een voorwaardelijke celstraf van twee jaar.

De rechter achtte het bewezen dat Ronaldo tussen 2011 en 2014 in zijn periode als speler van Real Madrid voor 14,7 miljoen euro aan belasting ontdook.

Lionel Messi kreeg in 2017 een voorwaardelijke gevangenisstraf van 21 maanden voor een vergelijkbaar vergrijp.