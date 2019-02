Koploper Liverpool leed maandagavond bij West Ham United (1-1) voor de tweede wedstrijd op rij puntenverlies, maar Virgil van Dijk ziet geen reden voor paniek. De verdediger hoopt dat de 'Reds' juist meer gaan genieten van de titelstrijd in de Premier League.

"Vergeet niet dat je ook voor helemaal niets kan spelen. We staan nog steeds bovenaan en daarom moeten we genieten van de druk die de titelrace met zich meebrengt. Ik doe dat in ieder geval wel", zei Van Dijk in het London Stadium tegen Engelse media.

Liverpool bleef vorige week voor eigen publiek al op een 1-1-gelijkspel steken tegen Leicester City en verzuimde zich daar maandag voor te revancheren. Sadio Mané opende na 22 minuten nog wel de score voor de bezoekers, maar Michail Antonio trok de stand vlak daarna al gelijk.

Door de remise koestert Liverpool nog maar een voorsprong van drie punten op naaste belager Manchester City, dat zondag met 3-1 te sterk was voor Arsenal. Van Dijk realiseert zich dat zijn ploeg zich een slechte dienst heeft bewezen tegen West Ham, maar benadrukt dat er geen man overboord is.

"Natuurlijk zijn we een beetje teleurgesteld door dit resultaat, maar we moeten gewoon door blijven gaan. We moeten net als City voor de rest van het seizoen op de top van ons kunnen zijn en daar gaan we alles aan doen."

Doelman Alisson van Liverpool loopt teleurgesteld weg na de remise tegen West Ham. (Foto: ProShots).

Klopp laakt keuzes scheidsrechter in tweede helft

Trainer Jürgen Klopp, die tegen West Ham niet kon beschikken over de geblesseerde Georginio Wijnaldum, was een stuk minder positief gestemd na het gelijkspel. Vooral scheidsrechter Kevin Friend moest het ontgelden bij de Duitser.

"Ik hoorde zojuist dat ons doelpunt eigenlijk afgekeurd had moeten worden wegens buitenspel. Dat verklaart het gedrag van de scheidsrechter in de tweede helft, want ik denk dat hij die fout na rust wilde compenseren", aldus Klopp.

"In de tweede helft zag je een hoop aparte beslissingen. Die waren niet beslissend, maar hadden wel invloed op de wedstrijd. Dat heeft ons duidelijk niet geholpen. Ik snap het wel, want als ik een fout zou hebben gemaakt in de eerste helft zou ik dat ook niet erger willen maken. Dat is menselijk."

Liverpool krijgt zaterdag de kans zich te revancheren voor het puntenverlies, want de ploeg van Klopp speelt dan een thuiswedstrijd tegen het Bournemouth van Nathan Aké. City neemt het een dag later voor eigen publiek op tegen nummer vier Chelsea.

Stand in top vijf Premier League 1. Liverpool 25-62 punten

2. Manchester City 25-59 punten

3. Tottenham Hotspur 25-57 punten

4. Chelsea 25-50 punten

5. Manchester United 25-48 punten

