Liverpool heeft maandagavond op bezoek bij West Ham United voor de tweede keer op rij punten laten liggen in de strijd om de Engelse landstitel: 1-1. De koploper ziet concurrent Manchester City naderen tot op drie punten.

Zonder de geblesseerde Georginio Wijnaldum maar met Virgil van Dijk nam Liverpool tegen West Ham de leiding via Sadio Mané. Nog voor rust tekende Michail Antonio voor de gelijkmaker.

Met name in de tweede helft drong de ploeg van manager Jürgen Klopp wat meer aan in het olympisch stadion van Londen, maar echt grote kansen werden niet afgedwongen.

Door het gelijkspel blijft Liverpool, dat in de vorige speelronde al met 1-1 gelijkspeelde tegen Leicester City, steken op 62 punten. City (59 punten) en ook Tottenham Hotspur (57) staan dichtbij.

Er zijn nog dertien speelrondes te gaan in de Premier League. In de jacht op de eerste landstitel sinds 1990 speelt Liverpool zaterdag in eigen huis tegen Bournemouth.

City kan koppositie woensdag overnemen

City gaat woensdag al op bezoek bij Everton en neemt bij een zege de koppositie op doelsaldo over van Liverpool, al hebben 'The Citizens' dan wel een wedstrijd meer gespeeld.

Zondag speelt de topclub uit Manchester thuis tegen nummer vier Chelsea, die vijftig punten heeft. Tottenham staat op dezelfde dag in eigen huis tegenover Leicester City.

Een gefrustreerde Jürgen Klopp beklaagt zich na West Ham United-Liverpool bij de arbitrage. (Foto: ProShots)

