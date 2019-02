Jong PSV en Jong AZ hebben maandagavond een belangrijke thuiszege geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De Eindhovenaren versloegen TOP Oss met 3-1 en de Alkmaarders zetten SC Cambuur met 2-1 opzij.

Op De Herdgang kwam Jong PSV door een doelpunt van Ragnar Oratmangoen op achterstand tegen de bezoekers uit Oss. Nog voor rust draaiden Justin Lonwijk en Mauro Júnior (strafschop) de score om. Zakaria Aboukhlal bepaalde de eindstand.

Dankzij de overwinning op eigen veld klimt Jong PSV met veertig punten uit 23 duels naar de vijfde plek in de Eerste Divisie. De ploeg van coach Dennis Haar passeert Roda JC, dat vrijdag met 1-2 van Almere City verloor.

Jong PSV, dat al zes duels op rij ongeslagen is, heeft bovendien Sparta Rotterdam (42 punten) en Go Ahead Eagles (43) in zicht. Het gat naar FC Den Bosch (46) en koploper FC Twente (50) is nog aanzienlijk.

TOP Oss was de Eindhovenaren bij een overwinning voorbijgestoken in de stand, maar blijft op 35 punten staan. De Brabanders zijn de nummer zeven van de competitie.

Justin Lonwijk zette Jong PSV met een fraai schot in de verre hoek op 1-1 tegen TOP Oss. (Foto: ProShots)

Cambuur verrassend onderuit

Middenmoter Cambuur ging in Wijdewormer zeer verrassend onderuit tegen Jong AZ, dat pas voor de derde keer dit seizoen won en de laatste plek in de Keuken Kampioen Divisie overdoet aan Jong FC Utrecht.

Halverwege was het al 2-0 voor de ploeg uit Alkmaar door doelpunten van Ondrej Mihálik en Kenzo Goudmijn. Cambuur was beter, maar de aansluitingstreffer (Kevin van Kippersluis benutte een strafschop) viel pas in blessuretijd.

De formatie van trainer René Hake is na 23 speelrondes met 33 punten elfde in de Eerste Divisie. Jong AZ is met zestien punten niet langer hekkensluiter en houdt nu FC Dordrecht (vijftien punten), Helmond Sport en Jong FC Utrecht (allebei veertien) onder zich.

SC Cambuur-spits Sam Hendriks baalt na een van de treffers van Jong AZ. (Foto: ProShots)

