Marcel Keizer heeft er geen probleem mee dat een deel van de supporters van Sporting CP zondag om zijn ontslag riep. De trainer zag zijn ploeg in de stadsderby tegen Benfica een pijnlijke 2-4-nederlaag lijden.

Keizer had de witte zakdoekjes bij een klein deel van de aanhang zelf niet gezien. "Maar zo gaat dat tegenwoordig in het voetbal. De ene week win je de beker en een week later verlies je een belangrijke wedstrijd en is er onvrede", zei de vijftigjarige coach tegen O Jogo.

"Het hoort bij de opwinding rond zo'n wedstrijd. Ik heb er geen probleem mee. We blijven proberen wedstrijden te winnen."

Een week geleden won Keizer nog zijn eerste prijs als trainer. In de finale van Taça de Liga, het tweede bekertoernooi van het land, werd FC Porto na strafschoppen verslagen.

Keizer tekende in november een contract voor 2,5 jaar bij Sporting, dat op dat moment met twee punten achterstand op koploper Porto derde stond in de competitie. Na de nederlaag van zondag bezet de club uit Lissabon de vierde plek en is het gat met koploper Porto opgelopen tot elf punten.

Keizer niet bezig met titelstrijd

De nederlaag in de derby kwam hard aan bij Keizer. "Het was een zware avond. We verloren de bal te gemakkelijk en Benfica was erg gevaarlijk in de counter. Het was geen goede wedstrijd van ons."

Over de strijd om de landstitel of die om de tweede plaats die recht geeft op voorronde Champions League wilde Keizer zondag niet praten. "Ik denk daar nu niet over na. Dingen kunnen snel veranderen in het voetbal, maar na dit slechte resultaat wil ik het er even niet over hebben."

Woensdag speelt Sporting opnieuw tegen Benfica, ditmaal in het kader van de Taça de Portugal, het belangrijkste bekertoernooi.

Zondag staat een uitwedstrijd tegen hekkensluiter Feirense op het programma en volgende week dinsdag begint Sporting met een thuiswedstrijd tegen Villarreal aan het tweeluik in de zestiende finales van de Europa League.

Voormalig Sporting-speler Cristiano Ronaldo tussen het publiek bij de derby van Lissabon. (Bron: ANP)