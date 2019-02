In het wrak van het zondag gevonden vliegtuig van de vermiste Cardiff City-spits Emiliano Sala is een lichaam gezien, zo heeft het Britse onderzoeksteam AAIB maandag bekendgemaakt.

Het is nog niet duidelijk of het gaat om de Argentijnse aanvaller Sala of om piloot David Ibbotson, de twee inzittenden van het vliegtuig. De AAIB laat weten zich nu in overleg met de politie en de families van Sala en Ibbotson te beraden over vervolgstappen.

De wrakstukken van het privévliegtuigje werden zondagochtend door het onderzoeksteam gevonden op de bodem van het Kanaal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Bij videobeelden die van het wrak werden gemaakt was een lichaam zichtbaar.

De 28-jarige Sala vertrok op maandag 21 januari in een privévliegtuig van Nantes naar Cardiff - hij maakte voor een recordbedrag van 17 miljoen euro de overstap naar Cardiff City - maar diezelfde avond verdween het toestel van de radar.

Het privévliegtuig ligt op de bodem van het Kanaal. (Foto: ANP)

Zoektocht hervat dankzij crowdfundingactie

De politie en de kustwacht zochten tevergeefs dagenlang rond de Kanaaleilanden voor de Franse kust. Na enkele dagen besloten de autoriteiten de zoektocht te staken, omdat ze de kans "extreem klein" achtten dat Sala en de piloot nog in leven zouden zijn.

De familie van Sala was het niet eens met dat besluit en startte met succes een crowdfundingactie om de zoektocht te kunnen hervatten. Mede dankzij de bijdragen van Kylian Mbappé (30.100 euro) en Adrien Rabiot (25.000 euro) werd ruim 300.000 euro opgehaald. Zondag werd de zoektocht hervat en binnen enkele uren werd het wrak op de 63 meter diepe zeebodem nabij het eiland Guernsey gevonden.

Eerder deze week werden op een Frans strand in Surtainville onderdelen gevonden die waarschijnlijk tot het vliegtuig behoren. Het ging om twee delen van een zitkussen. Daarop besloten de autoriteiten om weer mee te zoeken.

Cardiff City speelde zaterdag zijn eerste thuiswedstrijd sinds de vermissing van Sala. De formatie uit Wales was met 2-0 te sterk voor Bournemouth in een wedstrijd die met name in het teken stond van de vermiste Argentijn.