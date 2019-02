Willem van Hanegem heeft maandag harde kritiek geuit op de gang van zaken bij Feyenoord, dat zondag met 2-1 onderuit ging bij Excelsior. De clubicoon vindt de wisselvalligheid bij de Rotterdammers zorgwekkend en benadrukt dat er zo snel mogelijk een frisse wind nodig is.

De nederlaag bij Excelsior volgde precies een week na de historische 6-2-zege van Feyenoord op Ajax in De Klassieker. Van Hanegem vindt het onbegrijpelijk dat de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst zo snel is teruggevallen.

"Het verschil tussen de piek tegen Ajax en de dalen tegen PEC Zwolle en Excelsior is zo enorm groot, dat het ronduit ergerlijk is", schrijft de 74-jarige Van Hanegem maandag in zijn column in het AD. "Bij dit Feyenoord is echt iets goed mis."

"Vier punten uit de laatste vijf wedstrijden, maar voor veel Feyenoorders is het seizoen toch al geslaagd, want Ajax is een keertje verslagen. Als Ajax geen prijs wint, is het seizoen voor veel Rotterdammers al geslaagd. Altijd maar bezig zijn met een andere club en zelf zo vaak volledig door de bodem zakken, het is absurd."

'Keuze voor Advocaat zou armoedig zijn'

Feyenoord speelde zondag een zwakke wedstrijd tegen Excelsior, al kwam de ploeg vlak na rust nog wel op voorsprong via Robin van Persie. De thuisploeg knokte zich snel terug in de wedstrijd en trok door treffers van Ali Messaoud en Robin van der Meer zelfs aan het langste eind.

Van Hanegem ergerde zich flink aan de manier waarop Feyenoord op het veld stond in het Van Donge & De Roo Stadion. "Excelsior is een veredelde amateurclub, maar ze speelden makkelijker. Het leek echt nergens op bij Feyenoord", aldus de 52-voudig international, die hoopt dat de clubleiding zorgvuldig te werk gaat in de zoektocht naar een opvolger van Van Bronckhorst, die na dit seizoen vertrekt.

FC Utrecht-trainer Dick Advocaat wordt in de media het meest genoemd, tot ergernis van Van Hanegem. "Ik gaf al eerder aan dat het tijd is voor een frisse wind met nieuwe gezichten. Daar had ik Dick Advocaat niet bij in gedachten. Eerlijk gezegd vind ik het een beetje armoedig dat ze nu bij hem hebben aangeklopt. Bijna net zo armoedig is als het niveau van zondag."

Feyenoord, dat op 9 december tegen FC Emmen (1-4) voor de laatste keer een uitwedstrijd won, kan zich zaterdag revancheren voor de pijnlijke nederlaag bij Excelsior. De bekerhouder neemt het dan in De Kuip op tegen De Graafschap.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie