PSV-coach Mark van Bommel is zeer ontevreden over het spel van zijn ploeg in de eerste helft van de met 5-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De Eindhovenaren kwamen voor rust ondanks een overtalsituatie slechts eenmaal tot scoren.

"Het was ontzettend slordig", foeterde Van Bommel zondag na afloop van de wedstrijd. "Als we de bal veroverden, waren we hem steeds snel weer kwijt. We stonden ook uit formatie, waardoor we geen druk op de bal kregen."

Fortuna Sittard moest na iets meer dan een half uur met tien man verder na een rode kaart voor Clint Essers. Desondanks hoefden de Limburgers in de eerste helft alleen een treffer van Gastón Pereiro te incasseren.

'Donyell zat ongelukkig in de wedstrijd'

Na rust haalde Van Bommel Donyell Malen naar de kant voor de negentienjarige Cody Gakpo. Malen, die de geblesseerde Hirving Lozano verving, ontsnapte in de eerste helft aan rood.

"Donyell zat ongelukkig in de wedstrijd", verklaarde de trainer, die bang was dat Malen een tweede gele kaart zou krijgen. "Als je niet goed in de wedstrijd zit, ga je vaak forceren."

Gakpo beloonde het vertrouwen van zijn coach en maakte na een klein uur spelen zijn eerste doelpunt in de Eredivisie. De andere drie treffers in de tweede helft kwamen op naam van Luuk de Jong.

'Het tweede doelpunt was het kantelpunt'

Met de 2-0 zorgde De Jong negen minuten na rust voor opluchting bij PSV. "Het tweede doelpunt was het kantelpunt in de wedstrijd. Daarna kregen we het gevoel terug en speelden we vrijer", analyseerde Van Bommel.

Naast Gakpo viel de pas zestienjarige Mohammed Ihattaren na rust in bij PSV. De middenvelder kwam halverwege de tweede helft in het veld voor Steven Bergwijn, die per brancard het veld verliet en vermoedelijk een kuitbeenbreuk heeft opgelopen.

Van Bommel was zeer te spreken over het optreden van Gakpo en Ihattaren. "Ze speelden allebei moeiteloos mee. Dat is een compliment voor onze jeugdopleiding."

Door de overwinning op Fortuna Sittard blijft PSV met vijf punten voorsprong op nummer twee Ajax koploper in de Eredivisie. Volgende week zondag gaan de Brabanders op bezoek bij FC Utrecht.

