Sporting CP heeft zondagavond de topper tegen Benfica ondanks een doelpunt van Bas Dost met 2-4 verloren. In Spanje boekte Real Madrid een 3-0-overwinning op Deportivo Alavés en liep in op Atlético Madrid, dat met 1-0 verloor bij Real Betis.

Dost bepaalde in de slotfase de eindstand bij Sporting-Benfica door een penalty te benutten. De Nederlandse spits maakte zijn twaalfde competitietreffer van het seizoen.

Het Sporting van coach Marcel Keizer kwam in de eerste helft met 0-2 achter door goals van Haris Seferovic en João Felix. Bruno Fernandes deed vlak voor rust wat terug namens de thuisploeg.

Rúben Dias en Pizzi breidden de voorsprong van Benfica na rust verder uit. De bezoekers moesten met tien man verder na een rode kaart voor doelman Odisseas Vlachodimos, die Dost onderuit haalde. De penalty kwam te laat om het nog spannend te maken.

Door het verlies raakt de top drie voor Sporting steeds verder uit zicht. De ploeg uit Lissabon staat vierde en heeft nu zeven punten achterstand op nummer drie SC Braga. Benfica is tweede met twee punt minder dan koploper FC Porto.

Real loopt dankzij ruime zege in op Atlético

In de Spaanse Primera División kwam Real Madrid in Estádio Santiago Bernabéu na een half uur spelen op voorsprong tegen Alavés. Karim Benzema opende de score met een intikker.

Pas in de slotfase voerde 'De Koninklijke' de score verder op. Vinícius Júnior verdubbelde de marge tien minuten voor tijd en invaller Mariano bepaalde in blessuretijd de eindstand.

Atlético Madrid verzuimde eerder op de dag in te lopen op koploper FC Barcelona, die zaterdag punten had laten liggen tegen Valencia (2-2). De Madrilenen gingen door een doelpunt van Sergio Canales ten onder bij Betis.

Door de nederlaag is het verschil tussen nummer twee Atlético en Barcelona nu zes punten. Real staat derde en heeft nog slechts twee punten achterstand op Atlético.

Lyon bezorgt PSG eerste competitienederlaag

In Frankrijk bezorgde Olympique Lyon Paris Saint-Germain de eerste nederlaag van dit seizoen in de Ligue 1. De ploeg van coach Bruno Génésio versloeg de koploper voor eigen publiek met 2-1.

Ángel Di María bracht PSG na zeven minuten wel op voorsprong. Na ruim een half uur kwam Lyon langszij door een doelpunt van Moussa Dembélé, waarna Nabil Fekir de thuisploeg kort na rust uit een penalty de winst bezorgde.

Memphis Depay speelde de hele wedstrijd mee bij Lyon, waar Kenny Tete op de bank bleef. De Zuid-Fransen staan derde en hebben dertien punten achterstand op PSG, dat achttien van zijn vorige twintig competitieduels had gewonnen.

Rutten in slotfase onderuit met Anderlecht

In België ging Fred Rutten met Anderlecht in de slotfase onderuit in de thuiswedstrijd tegen Standard Luik: 2-1.

Anderlecht kwam na iets meer dan twintig minuten spelen op achterstand door een treffer van Razvan Marin. Kort daarna tekende voormalig sc Heerenveen-middenvelder Sven Kums voor de gelijkmaker met een prachtige vrije trap in de kruising.

Het duel leek op een gelijkspel af te stevenen, maar in de slotfase kwam Standard toch nog op voorsprong. Paul-José M'Poku bezorgde de thuisploeg de winst.

Door de nederlaag zakt Anderlecht naar de zesde plek op de ranglijst. De Brusselse formatie werd gepasseerd door AA Gent, dat één punt meer heeft.

Van Wolfswinkel op schot in Zwitserland

In de Zwitserse competitie eiste voormalig Vitesse-spits Van Wolfswinkel de aandacht voor zich op tijdens Grasshoppers-FC Basel (0-4). De Nederlander maakte drie van de vier doelpunten.

Halverwege was het al 0-2 door twee treffers van Van Wolfswinkel, die in de 73e minuut ook Basels derde goal verzorgde. Hij bracht zijn totaal in de competitie op negen. Ploeggenoot Albian Ajeti bepaalde de eindstand.

De spanning in de Zwitserse titelstrijd is ver te zoeken, want Basel geeft als nummer twee al liefst negentien punten toe op koploper Young Boys.

De Vrij met Inter thuis onderuit tegen Bologna

In de Italiaanse Serie A liep Stefan de Vrij met Internazionale tegen een thuisnederlaag aan. De 'Nerazzurri' lieten zich in Stadio Giuseppe Meazza met 0-1 verrassen door Bologna.

Federico Santander maakte na iets meer dan een half uur spelen het enige doelpunt van de wedstrijd. De Vrij speelde het hele duel mee, evenals Mitchell Dijks bij Bologna.

Ondanks de nederlaag blijft Inter derde op de ranglijst. De achterstand op nummer twee Napoli bedraagt nu elf punten.

Justin Kluivert en Rick Karsdorp speelden met AS Roma in het Stadio Olimpico met 1-1 gelijk tegen AC Milan. Krzysztof Piatek (Milan) en Nicolò Zaniolo (Roma) waren trefzeker.

Karsdorp werd in de slotfase gewisseld en Kluivert viel enkele minuten daarvoor in. Roma bezet de vijfde plek en heeft één punt achterstand op nummer vier Milan.

