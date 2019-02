PSV moet het vermoedelijk lang doen zonder Steven Bergwijn. De aanvaller ging zondag kermend van de pijn per brancard van het veld in het thuisduel met Fortuna Sittard.

De 21-jarige Bergwijn kwam in de tweede helft van de met 5-0 gewonnen wedstrijd verkeerd terecht en bleef lang liggen. Hij wordt onderzocht in het ziekenhuis. Gevreesd wordt voor een kuitbeenbreuk.

In dat geval kan PSV zeer waarschijnlijk de rest van het seizoen niet meer beschikken over de sterspeler, die dit seizoen negen keer scoorde in de Eredivisie.

"Hij is wel naar het ziekenhuis, maar het is even afwachten. Het was een raar moment, want er was volgens mij niet veel aan de hand", bleef PSV-trainer Mark van Bommel voor de camera van FOX Sports voorzichtig.

PSV versloeg Fortuna door doelpunten van Luuk de Jong (drie), Gastón Pereiro en Cody Gakpo. De ploeg van trainer Mark van Bommel vergrootte het gat met achtervolger Ajax weer naar vijf punten.

De Eindhovenaren moesten het tegen Fortuna ook al doen zonder aanvaller Hirving Lozano, die vorige week een blessure aan zijn hoofd opliep. Vermoedelijk is de Mexicaan er in de komende speelronde weer bij.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie