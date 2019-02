PEC Zwolle heeft zondag een bizarre 4-3-zege geboekt op FC Utrecht. De ploeg van coach Jaap Stam stond in de slotfase met 1-3 achter, maar toonde veerkracht en won alsnog. ADO Den Haag was met 2-0 te sterk voor Heracles Almelo.

Utrecht leek bij het ingaan van de slotfase ondanks een rode kaart voor Urby Emanuelson op weg naar de overwinning. Een doelpunt van Thomas Lam in de 80e minuut en twee van Mike van Duinen in blessuretijd (waarvan één uit een strafschop) zetten de wedstrijd op zijn kop.

Na de wedstrijd kreeg overigens ook Utrecht-middenvelder Riechedly Bazoer nog rood. De huurling van VfL Wolfsburg liet zich gaan tegen de vierde official en zou daarbij een duw hebben uitgedeeld.

Dankzij de derde overwinning op rij onder trainer Stam komt PEC op 24 punten uit twintig duels. 'De Blauwvingers' maken daarmee een sprong naar de tiende plek in de Eredivisie. Het gat met de degradatieplaatsen blijft wel slechts drie punten.

Utrecht verloor al voor de vierde keer op rij in de competitie en met het bekerduel tegen Feyenoord meegerekend zelfs voor de vijfde keer achtereen. De ploeg van Advocaat heeft vier punten meer dan PEC en is de nummer zes.

PEC overrompeld in openingsfase

De Utrechters startten sterk in het MAC³PARK stadion. Al na een minuut raakte Sean Klaiber de lat, wat de voorbode bleek voor een vroege openingstreffer. Niet veel later schoot Simon Gustafson namelijk knap raak.

PEC herpakte zich van de vroege tegenslag en raakte in de jacht op de gelijkmaker eveneens de lat (uithaal Younes Namli). In de 25e minuut was het alsnog raak, toen Vito van Crooij knap raak kopte na een voorzet van Namli.

In de tweede helft had PEC een overwicht, maar was het Utrecht dat scoorde: verdediger Timo Letschert kopte raak uit een hoekschop. Ondanks een rode kaart voor Emanuelson maakte Jean-Christophe Bahebeck er in de korte hoek ook nog 1-3 van. Het duel leek daarmee beslist.

Bij het ingaan van de laatste tien minuten richtte PEC zich echter op. Lam tikte de aansluitingstreffer binnen en Van Duinen schoot raak uit een dubieuze strafschop, waarbij de Utrechters vonden dat de overtreding buiten het zestienmetergebied werd gemaakt en furieus waren op scheidsrechter Björn Kuipers.

In de slotseconden bracht spits Van Duinen de Zwolse fans in extase door knap af te ronden bij een tegenaanval en daarmee de sensationele comeback compleet te maken.

Necid helpt ADO Den Haag langs Heracles

ADO Den Haag boekte de eerste competitiezege sinds 14 december. De ploeg van trainer Alfons Groenendijk rekende voor eigen publiek af met Heracles: 2-0.

ADO leek in de eerste minuut al op voorsprong te komen in het Cars Jeans Stadium nadat Erik Falkenburg raak kopte uit een vrije trap, maar zijn treffer werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.

De openingstreffer viel pas in de 79e minuut en kwam op naam van invaller Tomás Necid. De 29-jarige Tsjech schoot raak op aangeven van Wilfried Kanon en tekende zo voor zijn tweede competitiedoelpunt van het seizoen. Diezelfde Necid gooide het duel in de 89e minuut ook op slot door de bal op aangeven van Sheraldo Becker in een vrijwel leeg doel te koppen.

Door de nipte overwinning stijgt ADO naar de elfde plek op de ranglijst. De club uit de Hofstad heeft nu 24 punten, slechts twee minder dan nummer zeven Heracles Almelo. De Almeloërs leden al hun derde nederlaag op rij en spelen volgende week tegen nummer twee Ajax.

