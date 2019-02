Koploper PSV heeft zondag uitstekende zaken gedaan in de Eredivisie. De Eindhovenaren waren in het Philips Stadion mede dankzij een hattrick van Luuk de Jong een maatje te groot voor Fortuna Sittard: 5-0.

PSV kende een droomstart voor eigen publiek, want Gáston Pereiro tekende al na acht minuten voor de openingstreffer. Fortuna, dat vanaf de 32e minuut met tien man speelde door een rode kaart voor Clint Essers, kwam na 54 minuten op een 2-0-achterstand na een doelpunt van De Jong.

De 28-jarige spits tekende daarmee voor zijn honderdste treffer in dienst van PSV, waar hij sinds de zomer van 2014 onder contract staat. Vlak na dat doelpunt gooide Cody Gakpo het duel op slot (3-0) en De Jong maakte de overtuigende zege compleet door in het laatste kwartier de 4-0 én de 5-0 te maken. Hij staat nu op een seizoenstotaal van achttien goals en verstevigde zo zijn positie als topscorer van de Eredivisie.

PSV bleef zonder tegendoelpunt tegen Fortuna, maar kreeg in de 66e minuut nog wel een tegenvaller te verwerken. Steven Bergwijn raakte ogenschijnlijk zwaar geblesseerd en werd op een brancard van het veld gedragen.

Door de ruime overwinning vergrootte PSV het gat met naaste belager Ajax weer naar vijf punten. De Amsterdammers wonnen zaterdagavond al overtuigend van VVV-Venlo (6-0). Fortuna blijft door de nederlaag op 23 punten steken, goed voor de tiende plaats.

PSV moest het tegen Fortuna stellen zonder Hirving Lozano, die vorige week in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen een hersenschudding opliep. De Mexicaan werd in de basiself vervangen door Donyell Malen. Het was pas de tweede keer dit seizoen dat de jonge aanvaller aan de aftrap stond voor een competitieduel.

Pereiro gevaarlijkste man bij PSV

PSV nam direct het initiatief in de wedstrijd en werd daar ook al snel voor beloond. Pereiro, die op het middenveld wederom de voorkeur kreeg boven Érick Gutiérrez, pikte de bal op aan de rand van het strafschopgebied na geklungel van Andrija Balic en schoot op fraaie wijze raak in de verre hoek. Vlak daarvoor was ook De Jong al dicht bij een doelpunt, maar de spits stuitte op doelman Alexei Koselev.

Fortuna stelde daar niet veel tegenover, al kwam PSV na een klein kwartier wel goed weg na een grove sliding van Malen. De aanvaller raakte Mark Diemers hard van achteren en mocht niet klagen met een gele kaart. Het meeste gevaar bij de thuisploeg kwam van Pereiro, die na 23 minuten ook dicht bij de 2-0 was. De Uruguayaan dribbelde het strafschopgebied in en kwam met hangen en wurgen tot een schot, dat via een Fortuna-speler net langs de paal ging.

Nog geen tien minuten later had de 2-0 wel op het scorebord moeten staan. Denzel Dumfries mocht na een schitterende steekpass van Pablo Rosario alleen op het Fortuna-doel aflopen, maar Koselev keerde de inzet van de rechtsback.

PSV bleef daarna jagen op de tweede treffer en dat leidde tot de rode kaart voor Essers. De vleugelverdediger voorkwam een counter door de bal met zijn hand tegen te houden en incasseerde zijn tweede gele kaart. Verrassend genoeg wist PSV in het restant van de eerste helft niet echt meer te imponeren en mocht Diemers zelfs uithalen, maar zijn poging belandde niet tussen de palen.

PSV loopt dankzij De Jong uit tegen Fortuna

Ook aan het begin van de tweede helft had Fortuna aanvankelijk niet veel te duchten van het bij vlagen slordige PSV. De bezoekers waren zelfs het dichtst bij een doelpunt nadat Lars Hutten handig het strafschopgebied in dribbelde, maar hij slaagde er in de drukte net niet in te schieten.

PSV toonde zich een stuk effectiever in het Philips Stadion. Gakpo, die halverwege het veld in was gekomen voor Malen, bediende De Jong en die kopte de bal slim in de verre hoek. Slechts twee minuten na zijn fraaie assist op de jubileumtreffer van De Jong sloeg de negentienjarige Gakpo zelf toe. Hij kreeg aan de rand van het strafschopgebied alle tijd en ruimte om uit te halen en deed dat onberispelijk: 3-0.

PSV kwam daarna niet meer in de problemen en liep in het laatste kwartier dankzij een productieve De Jong nog verder weg bij Fortuna. De spits tikte in de 76e minuut op aangeven van Angeliño de vierde treffer binnen en maakte er drie minuten voor tijd ook nog 5-0 van, waardoor PSV de wedstrijd tegen Fortuna overtuigend afsloot.

