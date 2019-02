Robin van Persie kan er niet over uit dat Feyenoord een week na de historische Klassieker tegen Ajax (6-2-winst) slecht voor de dag kwam tegen Excelsior. De Kralingers waren zondag in de Rotterdamse derby verrassend met 2-1 te sterk.

"Ik begrijp het ook allemaal niet meer", zei een ontgoochelde Van Persie in een eerste reactie tegen FOX Sports. "We speelden vorige week zó'n goede wedstrijd, dan is het echt bizar en ongelooflijk dat we hier drie punten verspelen."

Aan het begin van de tweede helft was er nog weinig aan de hand voor Feyenoord, dat in de 54e minuut zelfs op voorsprong kwam via Van Persie. Excelsior richtte zich vervolgens op en trok de stand in de 63e minuut weer gelijk, waarna Robin van der Meer in de laatste minuut op schitterende wijze de 2-1 aantekende.

Aanvoerder Van Persie had deze week net als trainer Giovanni van Bronckhorst juist benadrukt dat Feyenoord in de eerste wedstrijd na de knappe zege in De Klassieker moest waken voor gemakzucht. "We hebben het heel veel over mindset gehad. De trainingsweek was ook gewoon goed", aldus Van Persie.

"We speelden vorige week echt een geweldige wedstrijd, maar dan moet je daar wel een vervolg aan geven. Er was in de tweede helft niet eens heel veel aan de hand, maar de tegendoelpunten vielen veel te makkelijk."

De spelers van Feyenoord druipen af na de nederlaag bij Excelsior. (Foto: ProShots)

Van Bronckhorst: 'Niet gebracht wat we moeten brengen'

Van Bronckhorst toonde zich na de nederlaag kritisch over de instelling van zijn spelers. De coach vindt dat Feyenoord in het Van Donge & De Roo Stadion opnieuw heeft aangetoond dat het verschil tussen thuis- en uitwedstrijden te groot is.

"Op dit niveau moet het niet uitmaken waar je speelt; je moet gewoon vanaf de eerste minuut brengen wat je moet brengen", aldus Van Bronckhorst. "Waar dat aan ligt, is lastig te zeggen. We hebben niet gebracht wat we moeten en kunnen brengen."

Hoewel Feyenoord aan het begin van de tweede helft nog op een 0-1-voorsprong stond, was Van Bronckhorst al vanaf de eerste minuut ontevreden. "Het tempo lag te laag en we verzuimden gebruik te maken van de ruimtes aan de zijkanten. We hebben onszelf vandaag een slechte dienst bewezen en zullen nog vol aan de bak moeten om de derde plek te behouden."

Nummer drie Feyenoord blijft door de nederlaag op 39 punten steken, 11 minder dan nummer twee Ajax en 5 meer dan nummer vier AZ. De ploeg van trainer Van Bronckhorst vervolgt de competitie op 9 februari met een thuiswedstrijd tegen De Graafschap.

