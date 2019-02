Feyenoord heeft zondag de gewonnen Klassieker tegen Ajax (6-2) van een week geleden een slecht vervolg gegeven. Op bezoek bij stadgenoot Excelsior werd teleurstellend met 2-1 verloren.

Na een zeer matige eerste helft was het aanvoerder Robin van Persie die in de tweede helft de ban brak. Binnen tien minuten tekende Ali Messaoud echter voor de gelijkmaker en vlak voor tijd besliste invaller Robin van der Meer de stadsderby met zijn eerste doelpunt als prof.

Door het resultaat in Kralingen blijft het Feyenoord van scheidend coach Giovanni van Bronckhorst steken op 39 punten uit twintig Eredivisie-duels, waarmee de club nog altijd de nummer drie van Nederland is.

Excelsior beëindigde vorige week al een serie nederlagen door met 2-0 van De Graafschap te winnen. De ploeg van trainer Adrie Poldervaart stijgt met 22 punten van plek zestien naar plek twaalf.

Volgende week krijgt Feyenoord in de eigen Kuip kans op revanche tegen De Graafschap, dat zeventiende staat. Een week later staat een uitduel met FC Groningen op het programma, waarna confrontaties volgen met PSV (competitie) en Ajax (beker).

Weinig spektakel in eerste helft

Een week na misschien wel zijn beste wedstrijd van het seizoen was Feyenoord zondag in het Van Donge & De Roo Stadion bijna onherkenbaar. Feyenoord speelde net als Excelsior slordig, kwam amper voor het vijandelijke doel en bood het publiek weinig spektakel.

Aanvankelijk was het zelfs Excelsior dat voor het meeste gevaar zorgde via Marcus Edwards en Jurgen Mattheij, al waren het niet echt grote kansen te noemen.

Gaandeweg zocht Feyenoord iets meer de aanval en dat leverde met name in de slotminuten van de eerste helft wat opwinding op. Nadat Jens Toornstra al een schot had gewaagd, zag de middenvelder bij een nieuwe poging dat keeper Alessandro Damen redde. De doelman was niet veel later opnieuw alert bij een gevaarlijke inzet van Sam Larsson.

Van Persie profiteert van zwak verdedigen

In de tweede helft speelde Feyenoord in een iets hoger tempo en zette het Excelsior meer vast op eigen helft. Steven Berghuis dacht al snel voor de openingstreffer te zorgen, maar hij raakte van dichtbij de paal.

Na tien minuten viel de 0-1 toch voor de ploeg van Van Bronckhorst. Net als vorige week tegen Ajax was Van Persie trefzeker. De aanvoerder profiteerde van slecht uitverdedigen van Excelsior-verdediger Lorenzo Burnet en vond de verre hoek.

Wie dacht dat Feyenoord de wedstrijd vervolgens naar zich toe zou trekken kwam bedrogen uit, want binnen tien minuten was het weer gelijk. Excelsior kreeg in het strafschopgebied alle gelegenheid om te combineren, waarna Messaoud van dichtbij afrondde.

Richting de slotfase was het lamlendige Feyenoord niet echt in staat om iets af te dwingen en kreeg Excelsior, gesteund door het opgeleefde thuispubliek, zelfs de beste kansen. Invaller Van der Meer maakte de sensatie met zijn eerste balcontact compleet.

