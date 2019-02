Vitesse-trainer Leonid Slutsky baalde zaterdag flink van de beslissing van scheidsrechter Martin van den Kerkhof om op basis van videobeelden een penalty toe te kennen aan sc Heerenveen, vlak nadat Vitesse de 3-1 gemaakt dacht te hebben. De einduitslag was daardoor 2-2 in Arnhem.

"Dit was een van de meest emotionele momenten uit mijn loopbaan", aldus Slutsky na afloop tegen FOX Sports. Martin Ödegaard schoot in blessuretijd raak voor Vitesse, maar even daarvoor had Jake Clarke-Salter Heerenveen-aanvaller Pelle van Amersfoort vastgehouden in het strafschopgebied.

Videoscheidsrechter Danny Makkelie liet Van den Kerkhof naar de beelden van het incident kijken, die daarop besloot een penalty toe te kennen aan Heerenveen. De treffer van Vitesse werd daardoor geannuleerd. Sam Lammers benutte de strafschop en bepaalde de eindstand op 2-2.

Slutsky: "Ik ben voorstander van de videoscheidsrechter, het is de toekomst van het voetbal, maar in deze situatie weet ik het niet. Een machine heeft geen hart. In een paar seconden ga je van een zekere overwinning naar een gelijkspel."

Na het zien van de beelden vond Slutsky niet dat Heerenveen recht had op een penalty. "Je hebt veel van dit soort momenten in een wedstrijd. Jake raakt hem wel aan, maar de Heerenveen-speler gaat neer zonder dat er contact gemaakt wordt. Als je hiervoor een penalty geeft, moet je dat bij vrijwel iedere corner en vrije trap doen."

Scheidsrechter gaat met goed gevoel naar huis

Scheidsrechter Van den Kerkhof stond na afloop nog steeds achter zijn beslissing. "Het was voor mij niet waar te nemen of er een overtreding begaan was. Toen vroeg Makkelie na het doelpunt van Vitesse om de beelden te bekijken. Ik heb de situatie vanuit meerdere hoeken bekeken en je ziet duidelijk dat hij vasthoudt."

De arbiter vindt dat spelers er rekening mee moeten houden dat nu alles teruggekeken kan worden. "Spelers moeten weten dat ze hun handen nu beter thuis kunnen houden. Ik ga met een goed gevoel naar huis. Het zijn cruciale beslissingen geweest, maar ik sta erachter."

