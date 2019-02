ADO Den Haag-Heracles Almelo ·

89' GOAL ADO Den Haag! 2-0



Over en uit, de punten blijven in Den Haag. Sheraldo Becker slaagt er in eerste instantie niet in een mooie pass van Abdenasser El Khayati te verzilveren, maar krijgt de bal in de rebound op het hoofd van Tomas Necid, die simpel raak kopt. De Tsjechische spits heeft nog niet veel potten kunnen breken bij ADO dit seizoen, maar vanavond is hij met twee treffers de grote held.