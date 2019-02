Excelsior-Feyenoord ·

Van Persie snapt er niets van

"Ik begrijp het ook niet meer, het is echt bizar. Twee punten verspelen is al erg, maar drie...", aldus een verbijsterde Robin van Persie direct na afloop bij FOX Sports. "We spelen vorige week zo'n goede wedstrijd, alleen moet je daar wel een vervolg aan geven. We komen nog op voorsprong en dan is er niets aan de hand, maar vervolgens geven we de goals te makkelijk weg. Het is ongelooflijk."