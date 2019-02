Matthijs de Ligt is blij dat Ajax zich zaterdag met een 6-0-zege op VVV-Venlo herpakte na de verloren Klassieker van vorige week tegen Feyenoord (6-2). De aanvoerder is overwegend tevreden over het spel.

"De kater van vorige week kun je nooit wegspoelen, maar dit is wel het juiste antwoord. We wisten dat VVV hier kwam om te verdedigen en in de eerste helft was het heel moeilijk om tegen zo'n 'muur' te voetballen", aldus De Ligt bij FOX Sports.

"Het belangrijkste is dat we weer een goede serie neerzetten en daarmee richting het einde van het seizoen gaan. We moeten onverstoorbaar blijven en hebben vertrouwen in de groep, de trainer en de staf."

Ajax overtuigde tegen VVV voor rust nog niet, maar stond halverwege wel met 1-0 voor dankzij Hakim Ziyech. In de tweede helft voerden Kasper Dolberg, Dusan Tadic, David Neres, Klaas-Jan Huntelaar en Donny van de Beek de score verder op in de Johan Cruijff ArenA.

Invaller David Neres zette Ajax op 4-0 tegen VVV. (Foto: ProShots)

'Speel graag samen met Blind'

Tegen Feyenoord verliep de samenwerking in het centrum van de Ajax-defensie tussen De Ligt en winteraanwinst Lisandro Magallán moeizaam. Tegen Heerenveen vormde de aanvoerder bij afwezigheid van de geblesseerde Argentijn weer een koppel met Daley Blind.

"Ik heb de hele eerste seizoenshelft met Daley samengespeeld en dat ging heel goed, met uitzondering van de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. We moeten die vastigheid weer hervinden", aldus De Ligt.

Ajax verkleinde de achterstand op koploper PSV in ieder geval voor even tot twee punten. De landskampioen speelt zondag (aftrap: 14.30 uur) nog thuis tegen Fortuna Sittard.

Coach Erik ten Hag langs de lijn in de Johan Cruijff ArenA. (Foto: ProShots)

Ten Hag: 'Kan tevreden zijn'

De jarige coach Erik ten Hag (49) was eveneens blij met het antwoord dat zijn ploeg gaf na de zeperd tegen Feyenoord, al bleef hij ook kritisch.

"Ik kan tevreden zijn. We hebben 'de nul' gehouden, dat was heel belangrijk na de afgelopen weken. Het mooie is dat we zes verschillende doelpuntenmakers hebben en de invallers hebben het heel goed gedaan", aldus de trainer.

"We hadden voor rust wel meer moeten afdwingen, maar waren te onrustig en gingen te geforceerd op zoek naar de oplossing. We moeten op de helft van de tegenstander langer aan de bal blijven en uiteindelijk de versnelling inzetten."

Volgende week reist Ajax af naar Almelo voor het uitduel met Heracles. Vier dagen na die wedstrijd wacht Real Madrid in de achtste finales van de Champions League.

