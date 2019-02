AZ heeft de vierde plaats in de Eredivisie zaterdag verstevigd met een 5-0-thuiszege op FC Emmen. In Tilburg liep Willem II tegen FC Groningen na drie competitiezeges op rij weer eens tegen een nederlaag aan: 1-2.

AZ'er Teun Koopmeiners benutte in de eerste helft tegen FC Emmen twee strafschoppen. Michael de Leeuw vergrootte de voorsprong met een eigen doelpunt, waarna Calvin Stengs en Björn Johnsen de score na rust verder opvoerden.

Door de overwinning staat AZ steviger op de vierde plaats. De Alkmaarders hebben vier punten voorsprong op nummer vijf Vitesse, die eerder zaterdag met 2-2 gelijkspeelde tegen sc Heerenveen.

FC Emmen zakt door de nederlaag naar de vijftiende plaats. De Drentenaren kunnen onder de degradatiestreep terechtkomen als Excelsior zondag de stadsderby tegen Feyenoord wint.

Koopmeiners benut twee strafschoppen voor AZ

Koopmeiners opende in de tiende minuut de score voor AZ. De bal ging op de stip na een overtreding van Caner Cavlan. Twintig minuten later benutte Koopmeiners opnieuw een penalty na een overtreding van Keziah Veendorp op Guus Til.

De Leeuw zorgde tien minuten voor rust voor de 3-0 van AZ door een voorzet van Jonas Svensson ongelukkig in eigen doel te werken. Kort na de onderbreking breidde Stengs de marge verder uit door koeltjes af te ronden.

Vlak voor dat doelpunt kwamen ploeggenoten Mats Seuntjens en Oussama Idrissi met elkaar in botsing. Seuntjens werd per brancard van het veld gedragen en kon niet verder. In de slotfase bepaalde Johnsen na een steekpass van Stengs de eindstand.

FC Groningen beëindigt zegereeks Willem II

Bij Willem II-FC Groningen waren Django Warmerdam en Kaj Sierhuis na een half uur trefzeker voor de bezoekers. In de tweede helft verkleinde Marios Trousai de achterstand voor Willem II, maar een punt zat er niet meer in voor de Tilburgers.

Ondanks de nederlaag blijft Willem II vooralsnog negende met 25 punten. FC Groningen staat veertiende met 21 punten.

Beide ploegen begonnen met een nieuwe spits in de basis. Bij Willem II maakte de van Borussia Dortmund gehuurde Alexander Isak zijn debuut, terwijl bij de gasten Sierhuis voor het eerst in de basis stond.

Groningen slaat in twee minuten twee keer toe

Het was aanvankelijk vooral Willem II dat de aanval zocht, maar FC Groningen nam na een half uur de leiding. Warmerdam schoot de bal van afstand in de verre hoek. Een minuut later verdubbelde Sierhuis de voorsprong met een schot uit de draai.

Pas na rust deed Willem II iets terug. Vrousai vond vanaf de rechterkant de verre hoek en bracht daarmee de spanning terug. Tien minuten voor tijd leek de Griek ook de 2-2 te maken, maar doelman Sergio Padt redde fraai.

Willem II ging ook in de slotfase vol voor de gelijkmaker, maar de thuisploeg mocht vooral blij zijn dat Mimoun Mahi verzuimde de 1-3 te maken. De poging van de spits ging net voorlangs, waardoor het duel in 2-2 eindigde.

