Sc Heerenveen heeft dankzij de VAR een punt overgehouden aan het uitduel met Vitesse. Door tussenkomst van de videoarbiter werd de 3-1 van Vitesse tenietgedaan, omdat de gasten een strafschop kregen. Die werd door Sam Lammers benut, waardoor het duel in 2-2 eindigde.

Michel Vlap zette de gasten al na een kwartier op voorsprong, maar Mukhtar Ali zorgde al snel voor de 1-1. In de tweede helft zorgde Bryan Linssen voor de 2-1, waarna Martin Ödegaard het duel in het slot leek te gooien.

De treffer van de Noor werd echter teruggedraaid, omdat er in aanloop naar het doelpunt in het strafschopgebied van Vitesse een overtreding werd begaan. Die werd door arbiter Martin van den Kerkhof gemist, maar niet door de VAR. Van den Kerkhof besloot tot afgrijzen van heel Vitesse alsnog een strafschop toe te kennen, die door Lammers raak werd geschoten.

Vitesse blijft door de remise vijfde met dertig punten uit twintig duels. Heerenveen is elfde met acht punten minder, al zijn de verschillen onderin klein.

Vlap haalt fraai uit van afstand

Heerenveen begon uitstekend en had al binnen een minuut op voorsprong kunnen komen. De poging van oud-Vitessenaar Mitchel van Bergen werd door doelman Eduardo echter net op tijd gekeerd.

Na krap een kwartier spelen werd het Friese overwicht wel in een doelpunt uitgedrukt. Vlap besloot na een rappe counter van afstand uit te halen en schoot de bal met een boog over de Portugese doelman heen: 0-1.

Vitesse kwam na die treffer wat meer tot leven en halverwege de eerste helft was de achterstand weer tenietgedaan. Een schot van Oussama Darfalou belandde nog op de lat, maar in de rebound kopte Ali de 1-1 binnen. De Arnhemmers mochten daarna Eduardo dankbaar zijn dat het 1-1 bleef. De keeper redde knap op een inzet van Lammers.

Treffer Ödegaard blijkt niets waard

Na rust nam Vitesse het initiatief in handen en dat resulteerde na krap een uur spelen in de 2-1. Linssen nam een afgeslagen voorzet in één keer op de schoen, waarmee hij doelman Warner Hahn kansloos liet.

De achterstand noopte de Friezen om in de slotfase voor de 2-2 te gaan. Dat leverde onder meer een kansje voor Vlap op, maar Eduardo was op zijn post. Aan de overkant voorkwam Hahn nog de tweede treffer van Linssen, maar op de inzet van Ödegaard vlak voor tijd was hij wel kansloos.

Hahn had net als heel Heerenveen de mazzel dat de VAR ingreep. Die zag dat Jake Clarke-Salter in aanloop naar het doelpunt aan het shirt van Pelle van Amersfoort hing. Van den Kerkhof was het na het zien van de beelden eens met die constatering en wees naar de stip. Lammers bleef koelbloedig en bezorgde zijn ploeg een punt.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie