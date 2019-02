Lionel Messi heeft FC Barcelona zaterdagavond in de Primera División aan een 2-2-gelijkspel geholpen tegen Valencia. De Argentijn bracht zijn ploeg met twee doelpunten langszij na een 0-2-achterstand. In de Serie A verspeelde Juventus in blessuretijd de winst tegen Parma: 3-3.

Barcelona kwam in Camp Nou halverwege de eerste helft op achterstand door een doelpunt van Kévin Gameiro. Even later verdubbelde Dani Parejo de marge voor Valencia uit een strafschop na een overtreding van Sergi Roberto.

Nog voor rust zorgde Messi voor de aansluitingstreffer. Hij benutte een strafschop nadat Nelson Semedo in het zestienmetergebied werd neergehaald door Antonio Latorre.

Messi bracht Barcelona na ruim een uur spelen ook op gelijke hoogte. Ditmaal vond de Argentijn het doel met een prachtig afstandsschot. Een overwinning zat er niet meer in voor de thuisploeg.

Door het gelijkspel kan nummer twee Atlético Madrid het verschil met koploper Barcelona, dat zijn vorige acht competitieduels had gewonnen, zondag in de uitwedstrijd tegen Real Betis verkleinen naar drie punten.

Quincy Promes verloor met Sevilla met 1-0 op bezoek bij Celta de Vigo, waar Wesley Hoedt ontbrak door een schorsing. Okay Yokuslu kroonde zich tot matchwinner bij de 'Rojiblancos', die vierde staan.

Ronaldo scoort twee keer voor Juventus

In de Serie A kwam Juventus na een klein half uur op voorsprong door een treffer van Cristiano Ronaldo. Na ruim een uur leverde hij ook de assist op de 2-0 van Daniele Rugani.

Antonino Barrilla bracht Parma kort daarna met een rake kopbal terug in de wedstrijd, maar enkele minuten later vergrootte Ronaldo de marge weer door een voorzet van Mario Mandzukic binnen te koppen.

Een kwartier voor tijd kwam Parma opnieuw terug in de wedstrijd. Ditmaal was Gervinho trefzeker met een fraai hakje achter zijn standbeen. De Ivoriaan tekende in blessuretijd ook voor de gelijkmaker.

Door het gelijkspel is het verschil tussen koploper Juventus en nummer twee Napoli op de ranglijst nu zeven punten.

Napoli eenvoudig langs Sampdoria

Eerder op de avond boekte Napoli een eenvoudige zege op Sampdoria. Het elftal van coach Carlo Ancelotti was in het Stadio San Paolo met 3-0 te sterk voor Sampdoria.

Oud-Ajacied Arek Milik opende halverwege de eerste helft de score met een intikker en Lorenzo Insigne maakte een minuut later de 2-0 met een schot uit de draai. In de slotfase bepaalde Simone Verdi de eindstand uit een strafschop.

Fabio Quagliarella kwam dus niet tot scoren namens Sampdoria en slaagde er niet in om het record van Gabriel Batistuta te verbeteren. De 36-jarige Italiaan had het record van de Argentijn al wel geëvenaard door in elf competitieduels op rij te scoren.

Strootman lijdt nederlaag met Marseille

In Frankrijk liep Kevin Strootman met Olympique Marseille tegen een 2-1-nederlaag aan bij Stade de Reims. De Nederlander deed de hele wedstrijd mee bij de bezoekers.

Oud-Ajacied Suk Hyun-jun maakte de 2-0 namens Reims. In de slotfase tekende Clinton N'Jie voor de aansluitingstreffer, maar een punt zat er niet meer in voor Marseille, dat nu de tiende plaats bezet.

Eerder op de avond kwam AS Monaco voor het eerst in twee maanden weer eens tot winst in de Ligue 1. Onder trainer Leonardo Jardim, die onlangs de ontslagen Thierry Henry opvolgde, werd met 2-1 gewonnen van Toulouse.

Cesc Fàbregas maakte na iets meer dan een uur spelen het winnende doelpunt voor Monaco, dat dankzij de zege naar de achttiende plaats steeg.

