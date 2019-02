Peter Bosz blijft ondanks de knappe zege met Bayer Leverkusen op Bayern München reëel. De Nederlandse coach vindt dat er nog veel werk te doen is bij de nummer zeven van de Bundesliga.

"Ik vond dit niet onze beste wedstrijd. We waren tegen Gladbach (0-1-verlies van twee weken geleden, red.) beter dan vandaag, al speelden we vandaag wel tegen een betere tegenstander", aldus Bosz bij FOX Sports.

"We kwamen met 0-1 achter en wisten dat het heel moeilijk zou worden tegen zo'n goede ploeg. In de tweede helft hebben we karakter getoond en zijn we er vol op gegaan. Het was weer leuk om naar te kijken."

Op slag van rust zorgde Leon Goretzka voor de openingstreffer in de BayArena en het leek nog in de eerste helft zelfs 0-2 te worden, maar een doelpunt van Robert Lewandowski afgekeurd. Na rust sloeg Leverkusen toe via Leon Bailey, Kevin Volland en Lucas Alario.

Het betekende de tweede zege op rij voor de in december aangestelde Bosz, want in de vorige speelronde werd VfL Wolfsburg al met 0-3 opzijgezet. Leverkusen is de nieuwe nummer zeven in de Bundesliga.

'Moeten momenten gaan herkennen'

Ondanks de knappe zege op 'Der Rekordmeister' zag Bosz een hoop verbeterpunten. "Dit zijn allemaal leermomenten. We hebben nu tegen een ploeg gespeeld die je wellicht hoger kunt aanschrijven dan wij. Om ook dan je eigen spel te spelen is weer een volgende stap", aldus de oud-Ajax-coach.

"Dan moet je herkennen wanneer je in de hoogste versnelling naar voren gaat of even je rust moet pakken. We hebben ook een aantal keer druk gezet waarop het gewoon niet kón. Dan word je gelijk weggespeeld en wordt het levensgevaarlijk."

Bayern-trainer Niko Kovac vond de uitslag geflatteerd. "We speelden in de eerste helft heel goed en hadden het toen al moeten beslissen. Een gelijkspel was terecht geweest. Leverkusen schoot vier keer op doel en scoorde drie keer. We wilden compact spelen, maar maakten een aantal fouten bij de tegengoals", zei hij.

Dinsdag wacht al de volgende wedstrijd voor Bosz en Leverkusen, wanneer Heidenheim - de nummer vier van de Tweede Bundesliga - de tegenstander is in de derde ronde van de DFB Pokal. Weer drie dagen later gaat 'Die Werkself' in de competitie op bezoek bij middenmoter Mainz.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga