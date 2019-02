Cardiff City heeft zaterdag het eerste thuisduel sinds de vermissing van Emiliano Sala met 2-0 gewonnen van Bournemouth. De Argentijnse spits werd groots geëerd in het Cardiff City Stadium. Eerder op de dag was er ook winst voor Chelsea en Tottenham Hotspur.

Alles bij Cardiff-Bournemouth stond in het teken van Sala, die bijna twee weken geleden vermist raakte toen het vliegtuigje waarmee hij van Nantes naar Cardiff werd gebracht van de radar verdween. De Argentijn was een paar dagen eerder voor zo'n 17 miljoen euro vastgelegd door de club uit Wales.

Voorafgaand aan de wedstrijd legden veel fans bloemen bij het stadion en de spelers droegen speciale shirts tijdens de warming-up. Vlak voor de aftrap was er een minuut stilte en toonden de supporters van Cardiff de naam van Sala.

Cardiff, dat de eerste overwinning boekte sinds 29 december, won dankzij twee treffers van Bobby Reid. Na iedere goal toonde de doelpuntenmaker een shirt met daarop een afbeelding van Sala.

Ondanks de zege staat de ploeg van manager Neil Warnock, die aanwinst Leandro Bacuna in de slotfase liet debuteren, met 22 punten nog altijd achttiende in de Premier League. Het gat met Fulham (zeventien punten) en Huddersfield Town (elf) werd wel vergroot. Het Bournemouth van Nathan Aké is de nummer tien.

Higuaín op schot voor Chelsea

Chelsea was mede dankzij twee goals van aanwinst Gonzalo Higuaín met 5-0 te sterk voor Huddersfield. Higuaín speelde zijn eerste duel voor eigen publiek sinds hij in de afgelopen transferperiode overkwam van Juventus. De Argentijn opende na een kwartier met een bekeken schot de score.

Via twee treffers van Eden Hazard, waarvan één uit een strafschop, nam Chelsea een 3-0-voorsprong, waarna Higuaín met een afstandsschot voor de 4-0 zorgde. Door een doelpunt van David Luiz werd het ook nog 5-0.

Chelsea herstelt zich daarmee van de zeperd van afgelopen week bij Bournemouth (4-0-nederlaag) en komt op de vierde plek. Huddersfield, waar Terence Kongolo en Juninho Bacuna in de basis stonden, blijft laatste met slechts elf punten.

Son schiet 'Spurs' voorbij Newcastle

Tottenham Hotspur won moeizaam van Newcastle United. Heung-Min Son maakte in de 84e minuut het enige doelpunt. De Zuid-Koreaan had bij zijn schot van zo'n 16 meter geluk dat doelman Martin Dubravka de bal onder zich door liet glippen. De zege van Tottenham was desondanks verdiend te noemen.

Michel Vorm en Vincent Janssen behoorden niet tot de wedstrijdselectie van de 'Spurs'. Manager Mauricio Pochettino zei vrijdag nog dat Janssen na het sluiten van de transfermarkt weer deel uitmaakte van zijn plannen.

Tottenham stijgt door de zege naar de tweede plaats in de Premier League achter koploper Liverpool, maar Manchester City kan die plek zondag weer heroveren. De ploeg van manager Josep Guardiola speelt dan thuis tegen Arsenal.

Van Aanholt wint onderonsje met Babel

Patrick van Aanholt boekte met Crystal Palace een 2-0-zege op het Fulham van Ryan Babel en invaller Timothy Fosu-Mensah. Luka Milivojevic en Jeffrey Schlupp hielpen hun ploeg daarmee naar de voorlopige veertiende stek.

Southampton verspeelde in blessuretijd een zege bij Burnley: 1-1. Ashley Barnes maakte in blessuretijd de treffer van Nathan Redmond ongedaan. Beide ploegen blijven daardoor net boven de streep. Bij Brighton & Hove Albion-Watford werd niet gescoord.

In de middenmoot rekende Wolverhampton Wanderers verrassend eenvoudig af met Everton: 1-3. De 'Wolves' verstevigen daarmee de zevende plaats, terwijl Everton negende is.

