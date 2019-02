NAC-trainer Mitchell van der Gaag vindt dat zijn spelers vrijdag tegen De Graafschap niet alles hebben gegeven. Door de 3-0-nederlaag staat de ploeg uit Breda laatste in de Eredivisie.

"Verliezen kan, maar niet de manier waarop", zei Van der Gaag na de wedstrijd tegen FOX Sports. "We kunnen niet zeggen dat we er alles aan hebben gedaan. Dat is geen fijne zaak, maar we moeten verder."

NAC noteerde pas na vijftig minuten de eerste doelpoging op De Vijverberg, toen de ploeg al met 2-0 achterstond. De nederlaag tegen de directe concurrent was dan ook verdiend.

"Als je niet het belang van deze wedstrijd kent en niet weet wat er op het spel staat, dan wordt het heel vervelend", zei de coach. "En daar ben ik verantwoordelijk voor."

De trainer hield "een heel slecht gevoel" over aan de wedstrijd. "Ik denk dat we nog enigszins redelijk aan de wedstrijd begonnen, maar die eerste tegengoal gaven we te makkelijk weg. We spreken van tevoren dingen met elkaar af, maar die komen we niet na."

Stand onder in Eredivisie 15. Excelsior 19-19 (-21)

16. FC Groningen 19-18 (-8)

17. De Graafschap 20-18 (-24)

18. NAC Breda 20-16 (-22)

'Voor winterstop speelden we met mes tussen tanden'

Met zeven punten uit de laatste drie duels voor de winterstop kende NAC een uitstekend einde van de eerste seizoenshelft. Maar met één punt in de eerste drie wedstrijden van 2019 is de hervatting van de competitie ondermaats, zeker omdat de tegenstanders met Willem II, ADO Den Haag en De Graafschap niet tot de sterkste ploegen van de Eredivisie behoren.

Het programma van de komende weken is een stuk zwaarder voor de hekkensluiter. NAC speelt achtereenvolgens tegen AZ, Ajax, FC Groningen, Vitesse, PSV en FC Utrecht.

Toch houdt Van der Gaag de moed erin. "In de laatste wedstrijd voor de winterstop speelden we met het mes tussen de tanden. Dan ga je ook beter voetballen en pak je ook de punten. We hebben laten zien dat we dat kunnen, alleen is het lastig om dat vast te houden. Maar als sportman blijf je er altijd in geloven."