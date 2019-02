FC Twente heeft vrijdag de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie verstevigd. De Tukkers wonnen zelf simpel met 4-1 van Helmond Sport en zagen dat concurrenten FC Den Bosch, Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam en Roda JC punten verspeelden.

Nummer twee FC Den Bosch leed een pijnlijk verlies in de Brabantse derby bij RKC Waalwijk: 2-1. Go Ahead Eagles, dat derde staat, verloor in eigen huis van FC Eindhoven (0-1), nummer vier Sparta Rotterdam verspeelde een 0-2-voorsprong bij FC Volendam (2-2) en nummer vijf Roda JC boog in Kerkrade met 1-2 voor Almere City FC.

FC Twente staat na zijn zestiende zege van het seizoen op vijftig punten, vier punten meer dan FC Den Bosch. Go Ahead Eagles heeft 43 punten, Sparta staat op 42 en Roda JC op 38. Nummer zes Jong PSV (37 punten) speelt maandag nog tegen nummer zeven TOP Oss (35 punten).

FC Twente had voor 24.200 fans in De Grolsch Veste weinig te stellen met laagvlieger Helmond Sport. Tom Boere opende in de elfde minuut de score uit een penalty en Nacho Monsalve maakte nog voor rust de 2-0.

In de vierde minuut van de tweede helft besliste een andere Spanjaard, Aitor Cantalapiedra, het duel definitief met zijn zevende competitietreffer van het seizoen. Linksback Monsalve tekende met zijn tweede doelpunt van de avond voor 4-0, waarna Diego Snepvangers nog wat terugdeed.

FC Den Bosch baalt van de nederlaag tegen RKC. (Foto: ProShots)

Den Bosch verliest derby in eerste helft

FC Den Bosch kende een slechte start tegen RKC, want de ploeg van trainer Willy Boessen kwam al in de negende minuut op achterstand via Dylan Seys. De Belg gaf vlak voor rust de assist op de 2-0 van Daan Rienstra. Een kwartier voor tijd maakte Stefano Beltrame de aansluitingstreffer, maar verder kwam Den Bosch niet.

Sparta leek op weg naar de drie punten tegen FC Volendam, want de Rotterdammers stonden bij rust op 0-2 via goals van Laros Duarte en Abdou Harroui. In het laatste kwartier bezorgden Rodney Antwi en Kevin Visser de ploeg van Henk Fraser alsnog een kater: 2-2.

Go Ahead Eagles dacht in het thuisduel met middenmoter FC Eindhoven aan een slotoffensief toen verdediger Siebe Van der Heyden van de bezoekers in 73e minuut zijn tweede gele kaart kreeg. In plaats daarvan maakte Elisha Sam zes minuten later namens FC Eindhoven de enige treffer van de wedstrijd (0-1).

Roda JC stond tegen Almere City FC binnen twintig minuten op een 0-2-achterstand door goals van Bram van Vlerken en Damon Mirani. De twintigste treffer van het seizoen van topscorer Mario Engels was niet genoeg voor Roda, dat het laatste half uur met tien man speelde. Daniele Zotti kreeg twee keer geel.

NEC-spits Ferdy Druijf viert een van zijn drie treffers tegen Jong FC Utrecht. (Foto: ProShots)

NEC wint na zes duels zonder zege

NEC won voor het eerst sinds 30 november weer eens een keertje. Na zes wedstrijden zonder overwinning waren de Nijmegenaren in eigen stadion duidelijk te sterk voor nummer negentien Jong FC Utrecht: 4-1.

Ferdy Druijf was de grote man bij de thuisploeg met een hattrick. De huurling van AZ staat achter Engels tweede op de topscorerslijst van de Eerste Divisie met negentien treffers.

Verder kwam FC Dordrecht in eigen huis terug van een 1-3-achterstand tegen Jong Ajax (3-3) en zegevierde MVV Maastricht in Stadion De Geusselt met 2-0 tegen Telstar.

