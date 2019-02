De Graafschap heeft vrijdag de laatste plaats in de Eredivisie overgedaan aan NAC Breda. De degradatiekraker in Doetinchem eindigde vooral dankzij uitblinker Youssef El Jebli in 3-0.

De middenvelder van De Graafschap gaf na een half uur op fraaie wijze de assist bij de 1-0 van Delano Burgzorg en tekende kort na rust uit een vrije trap voor de tweede treffer. In blessuretijd zorgde Leeroy Owusu voor het slotakkoord.

De ploeg uit de Achterhoek staat door de ruime thuiszege na twintig duels op achttien punten. NAC wist al dertien uitduels op rij niet te winnen en heeft als hekkensluiter twee punten minder.

Voorafgaand aan de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Jurrie Koolhof. De vijfvoudig international was speler en trainer van de 'Superboeren'. Hij overleed eerder deze week op 59-jarige leeftijd.

NAC komt voor rust niet tot doelpoging

Bij NAC maakte de Australiër Alex Gersbach zijn debuut. De linksback is de 31e speler die trainer Mitchell van der Gaag dit seizoen inzet en daarmee gebruikte de ploeg uit Breda de meeste spelers van alle clubs in de Eredivisie.

Het hielp NAC bepaald niet, want in de eerste helft van het degradatieduel kwam de ploeg tot geen enkele doelpoging. De Graafschap was aan de hand van El Jebli de sterkere ploeg en dat resulteerde in de 29e minuut in de openingstreffer.

Met een passje achter het standbeen verraste El Jebli de defensie van NAC en Burgzorg schoot de bal onder de grabbelende doelman Benjamin van Leer binnen: 1-0.

Kort voor rust gaf El Jebli bijna opnieuw een assist, maar na zijn ragfijne voorzet raakte Charlison Benschop de bal op de schouder in plaats van met het hoofd, waardoor Van Leer kon redden.

El Jebli op gelijke hoogte met Van Persie en Schöne

Na vijf minuten in de tweede helft schoot El Jebli een vrije trap van 20 meter fraai in de kruising. Hij is daarmee naast Robin van Persie en Lasse Schöne de enige speler in de Eredivisie die dit seizoen vaker dan één keer heeft gescoord uit een directe vrije trap.

Pas na de 2-0 kreeg NAC zijn eerste kans, maar De Graafschap-doelman Hidde Jurjus redde op een inzet van dichtbij van Menno Koch. Daarna was de thuisploeg enkele malen dicht bij een derde treffer, maar Javier Vet en Furdjell Narsingh zagen hun inzetten gekeerd door Van Leer.

Aan de overkant kreeg Gervane Kastaneer een open kans, maar hij kopte huizenhoog over. In de slotfase had de spits van NAC pech toen zijn inzet door Jordy Tutuarima van de lijn werd gehaald, zodat de vijfde zege van het seizoen voor De Graafschap niet meer in gevaar kwam.

In de vijfde minuut van de blessuretijd toen El Jebli al was gewisseld, schoot ook Owusu een vrije trap binnen, waarna het feest op De Vijverberg losbarstte.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie