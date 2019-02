FC Barcelona moet het voorlopig stellen zonder Jasper Cillessen. De Nederlandse keeper heeft vrijdag tijdens de training een spier gescheurd in zijn rechterkuit.

De 29-jarige Cillessen ligt zo'n zes weken uit de roulatie, meldt FC Barcelona.

De oud-Ajacied mist daardoor de twee wedstrijden tegen Real Madrid in de halve finales van de Spaanse beker. De heenwedstrijd is aanstaande woensdag in Camp Nou en de return op 27 februari in Madrid.

Cillessen wordt door zijn blessure ook een twijfelgeval voor de eerste twee EK-kwalificatiewedstrijden van het Nederlands elftal, op 21 maart thuis tegen Wit-Rusland en drie dagen later thuis tegen Duitsland. De 46-voudig international is onder bondscoach Ronald Koeman de eerste doelman van Oranje.

Cillessen is achter de Duitser Marc-André ter Stegen de tweede keeper van FC Barcelona, maar hij speelt wel altijd in de beker.

Afgelopen woensdag vertolkte de Groesbeker nog een hoofdrol in de kwartfinale tegen Sevilla. Hij stopte in de return in Camp Nou bij een 1-0-voorsprong een strafschop. Barcelona liep vervolgens uit naar een 6-1-zege, wat genoeg was om de 2-0-nederlaag uit de heenwedstrijd weg te poetsen.