Andere spitsen hadden volgens manager Neil Warnock even geen trek om voor Cardiff City te spelen vanwege de vermissing van Emiliano Sala. De club slaagde er niet in om op de laatste dagen van de transfermarkt nog een nieuwe aanvaller aan te trekken.

"Een of twee spitsen met wie we in gesprek waren, wilden vanwege de omstandigheden niet komen", zegt Warnock vrijdag tegen de BBC. Op de laatste dag van de transfermarkt wist de club alleen middenvelder Leandro Bacuna van Reading over te nemen.

Cardiff betaalde vorige maand 17 miljoen euro aan FC Nantes voor Sala, maar de spits wordt vermist sinds het privévliegtuig waarmee hij van Frankrijk naar Wales vloog van de radar verdween.

De 28-jarige Argentijn is de duurste aankoop in de geschiedenis van de club en had Cardiff voor degradatie moeten behoeden. De ploeg staat momenteel achttiende en zal een plek moet stijgen om degradatie te vermijden.

'Mensen schrijven ons nu al af'

Dinsdag verloor Cardiff de eerste wedstrijd sinds de vermissing van Sala op bezoek bij Arsenal (2-1). Voor het duel stonden spelers van beide clubs uitgebreid stil bij het ongewisse lot van de spits door bloemen op het veld neer te leggen.

Warnock voorspelt de komende maanden een zware degradatiestrijd. "We zullen bergen moeten verzetten. Zodra dit weekend achter de rug is, kunnen we doorgaan. We moeten dichter bij elkaar zien te komen."

De manager vreest dat de club uit Wales het gemis van een goede spits zal voelen. "Mensen schrijven ons nu al af. We zullen een formule moeten bedenken waarmee we punten binnen kunnen halen."

"Voor het seizoen begon, dacht ik al dat het een enorme verdienste zou zijn als we in de Premier League konden blijven. Het draait niet om geld, maar om het formeren van een groep spelers die geloof houdt en bergen kan verzetten."

"We hebben al aardig wat tikken gekregen, maar wij blijven terugvechten. Als we aan het eind van het seizoen niet goed genoeg blijken, dan komt dat niet door een gebrek aan inzet."

Zaterdag nieuw eerbetoon voor Sala

Zaterdag speelt Cardiff zijn eerste thuiswedstrijd sinds het verdwijnen van Sala. Bij het duel met Bournemouth wordt er opnieuw een eerbetoon gebracht.

"Ik weet niet precies wat er te gebeuren staat", zegt Warnock. "Het gaat erom wat de familie wil, daar zullen wij ons naar schikken."

Bekijk de stand en het programma in de Premier League