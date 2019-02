Qatar heeft vrijdag historie geschreven door voor het eerst in de geschiedenis de Azië Cup te winnen. De WK-organisator versloeg in de finale in Abu Dhabi Japan met 3-1.

Qatar stond bij rust al met 2-0 voor dankzij fraaie treffers van Ali Almoez en Abdulaziz Hatem. Spits Almoez hield de bal twee keer hoog in het strafschopgebied, waarna hij met een omhaal scoorde. Middenvelder Hatem krulde de bal van ruim twintig meter in de kruising.

Met nog twintig minuten te gaan kwam Japan terug in de wedstrijd. Takumi Minamino stiftte de bal over de Qatarese doelman Saad el Sheeb, maar dichterbij kwam Japan niet.

In de slotfase werd het zelfs nog 3-1 voor Qatar dankzij een benutte strafschop van Akram Afif. De bal ging op de stip na een handsbal van oud-VVV'er Maya Yoshida, die tegenwoordig bij Southampton speelt.

Groningen-middenvelder Doan speelt hele wedstrijd bij Japan

De eindzege van Qatar is een grote verrassing, want tot deze editie kwam het oliestaatje nooit verder dan de kwartfinales van de Azië Cup. De overwinning is bovendien een enorme opsteker voor Qatar, dat in 2022 als organisator debuteert op een WK.

Japan, met FC Groningen-middenvelder Ritsu Doan het hele toernooi in de basis, blijft door de nederlaag op vier eindzeges staan op de Azië Cup. Het land won het toernooi in 1992, 2000, 2004 en 2011 en is daarmee recordhouder.

Vier jaar geleden won Australië in eigen land de Azië Cup, maar dit jaar vlogen de 'Socceroos' er al in de kwartfinales uit tegen gastland de Verenigde Arabische Emiraten.