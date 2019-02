PSV moet het zondag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard doen zonder Hirving Lozano. De Mexicaan is herstellende van een hersenschudding en trainer Mark van Bommel wil geen risico nemen met zijn sterspeler.

De 23-jarige Lozano liep de hoofdblessure zaterdag op in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen (2-1-zege). De PSV-aanvaller botste met zijn hoofd tegen dat van Tim Handwerker en werd vlak voor het einde van de eerste helft op een brancard van het veld gedragen.

Lozano mocht het ziekenhuis zondag weer verlaten, maar het duel met Fortuna komt nog te vroeg voor de 34-voudig international van Mexico. Zijn afwezigheid is een grote tegenvaller voor Van Bommel, want Lozano was in de eerste negentien competitieduels van het seizoen goed voor dertien treffers en acht assists.

"Hirving moet er 100 procent klaar voor zijn voordat hij weer mag spelen", zei Van Bommel vrijdag op zijn persconferentie in Eindhoven. "We nemen geen risico met hem."

Van Bommel niet verrast door goede resultaten Fortuna

PSV treft met Fortuna een ploeg die het met een tiende plek op de ranglijst (23 punten uit negentien wedstrijden) verdienstelijk doet in de Eredivisie. Van Bommel is niet verrast door de goede resultaten van de Limburgers, die dit seizoen voor het eerst sinds 2002 weer op het hoogste niveau actief zijn.

"Dat had ik aan het begin van het seizoen al voorspeld", aldus Van Bommel. "Waarom? Omdat ik de trainers (Kevin Hofland en Kristof Aelbrecht, assistenten, red.) ken uit de jeugd van PSV. We hebben veel samengewerkt en over voetbal gesproken in het verleden. Zij kunnen het spelletje dat ze willen spelen uitstekend overbrengen op het elftal."

De wedstrijd tussen koploper PSV en Fortuna Sittard begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom. De Eindhovenaren koesteren een voorsprong van vijf punten op naaste belager Ajax, dat zaterdagavond thuis tegen VVV-Venlo speelt.

De Amsterdammers verloren zondag op pijnlijke wijze met 6-2 van aartsrivaal Feyenoord, wat tot enige verbazing leidde bij Van Bommel. "De uitslag was verrassend, maar voor ons verandert er niet zo veel. Het is natuurlijk fijn dat de afstand groter is geworden, maar we zullen er alles aan doen om die voorsprong nog groter te maken."

