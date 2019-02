FC Barcelona is in de halve finales van de Copa del Rey gekoppeld aan aartsrivaal Real Madrid, zo wees de loting vrijdag uit. De andere halve eindstrijd gaat tussen Real Betis en Valencia.

De eerste van de twee extra edities van El Clasico tussen 'Barça' en Real vindt op 5, 6 of 7 februari plaats in Camp Nou. Drie weken later is de return in het Madrileense Estadio Santiago Bernabéu.

De finale van het Spaanse bekertoernooi is op zaterdag 25 mei in het stadion van Real Betis in Sevilla.

Barcelona bereikte eerder deze week de halve eindstrijd door met 6-1 te winnen van Sevilla, nadat de ploeg van trainer Ernesto Valverde in het heenduel nog met 2-0 verloren had van de club uit Andalusië.

Real Madrid won op bezoek bij Girona met 1-3, nadat het thuis al met 4-2 gewonnen had.