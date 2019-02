Nicolás Tagliafico kan zaterdag in de thuiswedstrijd van Ajax tegen VVV-Venlo zijn rentree maken. Verdedigers Noussair Mazraoui en Lisandro Magallán kampen met blessures en moeten het duel in de Johan Cruijff ArenA laten schieten.

De 26-jarige Tagliafico is volledig hersteld van een knieblessure die hem al enige tijd parten speelt. De linksback moest de eerste competitiewedstrijden van 2019 tegen sc Heerenveen (4-4) en Feyenoord (6-2-verlies) en het TOTO KNVB-bekerduel met Heerenveen (3-1-zege) aan zich voorbij laten gaan.

Tegenover de aanstaande rentree van Tagliafico staat de afwezigheid van rechtsback Mazraoui en aanwinst Magállan tegen VVV. "Dat zijn twee tegenvallers", zei trainer Erik ten Hag vrijdag op zijn persconferentie. "Mazraoui heeft last van zijn hamstring en is waarschijnlijk alleen komend weekend niet inzetbaar. Magallán kampt met een bovenbeenblessure en is mogelijk nog langer uit de roulatie."

Ajax hoopt zich tegen VVV te revancheren voor de vernederende nederlaag van zondag in De Klassieker tegen Feyenoord en het verrassende gelijkspel tegen Heerenveen van een week eerder. De spelers en staf van de Amsterdammers hebben deze week met elkaar gezeten om de teleurstellende start van de tweede seizoenshelft te bespreken.

"We zijn kritisch naar elkaar geweest en daarbij zijn harde woorden gevallen", zei Ten Hag, die niet wil wanhopen na de blamage in De Kuip. "Het komt in een seizoen voor dat je een grote tegenvaller te verwerken krijgt. Dan is het belangrijk om alles kritisch te analyseren, verbeterpunten op te stellen en verder te gaan. Het is gebeurd, nu moeten we de situatie oplossen."

Noussair Mazraoui, hier in duel met Feyenoorder Sam Larsson, heeft een hamstringblessure en mist het thuisduel van Ajax met VVV-Venlo. (Foto: ANP)

Ten Hag gaat basiselftal niet omgooien

Ten Hag is in ieder geval niet van plan om zijn basiselftal om te gooien op basis van de teleurstellende start van 2019. "Als dat al zou gebeuren, dan zou de wedstrijd tegen Feyenoord niet de motivatie zijn. Het is belangrijk dat we weer verder gaan waar we voor de winterstop gebleven waren, toen we lang ongeslagen bleven en weinig tegendoelpunten kregen. Dat zit nog wel in de koppies van de spelers, het is nu zaak dat we het weer oppakken."

De wedstrijd tussen nummer twee Ajax en nummer zeven VVV begint zaterdag om 19.45 uur in de Johan Cruijff ArenA. Het eerste duel tussen de twee ploegen eindigde in een benauwde 0-1-overwinning voor de Amsterdammers.

Door de blamage van vorige week tegen Feyenoord zag Ajax de voorsprong van koploper PSV weer oplopen tot vijf punten. De Eindhovenaren spelen zondag een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Nummer drie Feyenoord heeft acht punten minder dan Ajax en speelt zondag de Rotterdamse derby tegen Excelsior.

