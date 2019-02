Oussama Tannane komt niet meer in actie voor FC Utrecht. De aanvaller werd donderdag op non-actief gesteld na twee incidenten op de training deze week.

"Er is geen weg meer terug voor Tannane", zei trainer Dick Advocaat volgens het AD vrijdag op het perspraatje voor de wedstrijd van zondag tegen PEC Zwolle. "Hij gaat niet meer voor FC Utrecht spelen."

De clubleiding van FC Utrecht gaat binnenkort in gesprek met de 24-jarige Tannane om naar een oplossing te zoeken. De aanvaller wordt dit seizoen gehuurd van het Franse Saint-Étienne.

Advocaat bevestigde dat er deze week twee incidenten waren op de training waarbij Tannane was betrokken. Hij zou dinsdag verdediger Sean Klaiber hebben geblesseerd met een grove charge en misdroeg zich donderdag opnieuw.

Het is niet de eerste keer dat Tannane een disciplinaire straf krijgt vanwege gedragsproblemen. De negenvoudig international van Marokko werd in zijn periode bij Heracles Almelo (2013-2016) al eens tijdelijk geschorst en uit de selectie gezet na incidenten op de training.

Utrechtse fans floten Tannane uit

De aanvaller stond dit seizoen geregeld in de basis bij FC Utrecht en kwam tot zeventien officiële wedstrijden, waarin hij één keer scoorde. Zondag bij de wedstrijd tegen Willem II (0-1-nederlaag) werd hij uitgefloten door een deel van het thuispubliek.

"Hij was geïrriteerd dat het publiek hem in zijn ogen onheus bejegende", zei Advocaat vrijdag. "Daar kan hij moeilijk tegen, het is een oprechte jongen."

In de jeugd speelde Tannane ook al kort voor FC Utrecht, maar hij maakte in 2012 bij sc Heerenveen zijn debuut in het betaalde voetbal. Na één seizoen bij de Friezen vertrok hij naar Heracles Almelo, waar hij in 59 officiële duels 23 keer scoorde.

Dankzij zijn sterke prestaties bij Heracles dwong Tannane in januari 2016 een transfer af naar Saint-Étienne, waar hij na een goed begin steeds minder speeltijd kreeg. Vorig seizoen werd de aanvaller verhuurd aan het Spaanse Las Palmas, maar die verhuurperiode duurde slechts drie maanden.

FC Utrecht verloor zijn laatste drie wedstrijden en bezet momenteel de zesde plek in de Eredivisie met 28 punten, drie minder dan nummer vier AZ. De wedstrijd tegen PEC Zwolle begint zondag om 14.30 uur.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie