De winterse transferperiode heeft in het Nederlands betaald voetbal bijna een record opgeleverd. In januari werden in totaal 149 spelers overgeschreven, zo heeft de KNVB donderdagavond vlak na het sluiten van de markt bekendgemaakt.

Dat zijn er slechts twee minder dan in de winter van 2017, toen met een totaal van 151 spelers een record werd gevestigd. De Nederlandse clubs waren in de afgelopen winterse transferperiode wel actiever dan in 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 én 2018.

Van de 149 spelers die vorige maand van club wisselden, bleven er 69 in Nederland. 41 spelers vertrokken naar het buitenland en 39 spelers buiten deze landgrenzen kozen juist voor een avontuur in de Eredivisie of de Keuken Kampioen Divisie.

Op Deadline Day maakten 32 spelers de overstap van of naar een Nederlandse club, en dat zijn er een stuk minder dan twee jaar geleden (59). Ook in 2011, 2012 en 2013 deden clubs op de slotdag van de winterse transfermarkt meer zaken dan dit jaar.

Riechedly Bazoer tekende in januari een contract bij FC Utrecht. (Foto: ProShots)

FC Dordrecht haalde meeste spelers in januari

FC Dordrecht toonde zich in januari de actiefste club. De nummer achttien van de Keuken Kampioen Divisie versterkte zich met zeven spelers. Dordrecht was ook verantwoordelijk voor de eerste officiële transfer van deze window (3 januari) door Crysencio Summerville op huurbasis over te nemen van Feyenoord.

De laatste transfer van januari 2019 is op naam gekomen van Telstar, dat zich donderdagavond nog versterkte met Karim Rossi van competitiegenoot SC Cambuur. Die overgang was om 23.37 uur, 23 minuten voor de deadline, rond.

Feyenoord is de enige Nederlandse topclub die de selectie op Deadline Day nog versterkte. De Rotterdammers namen donderdag verdediger Cuco Martina op huurbasis over van Everton als vervanger van Eric Botteghin, die de komende maanden niet in actie kan komen door een zware knieblessure.