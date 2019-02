Real Madrid heeft zich donderdag vrij eenvoudig van een plek in de halve finales van de Copa del Rey verzekerd. In Italië bereikte Lazio de laatste vier van de Coppa Italia.

Real won de return tegen Girona met 1-3. Twee weken geleden eindigde het heenduel in Madrid al in 4-2. Real behoort samen met FC Barcelona, Valencia en Real Betis tot de laatste vier in het Spaanse bekertoernooi. De loting is vrijdag.

Op bezoek in Girona was de spanning er eigenlijk al snel vanaf, want Karim Benzema scoorde twee keer voor rust. In de tweede helft deed Pedro Porro iets terug namens de thuisploeg, waarna Madrileen Marcos Llorente de eindstand op 1-3 bepaalde.

Het Real van coach Santiago Solari vervolgt de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen nummer vijf Alavés. De Spaanse topclub staat zelf derde en geeft tien punten toe op koploper Barcelona.

Een week later volgt de stadsderby tegen Atlético Madrid en vier dagen daarna staat in Amsterdam de eerste confrontatie met Ajax in de achtste finales van de Champions League op het programma.

Lazio klopt Inter na strafschoppen

In het Italiaanse bekertoernooi bereikte Lazio de laatste vier door Internazionale in Milaan na strafschoppen te verslaan.

Na verlenging was de stand 1-1. Ciro Immobile zette de bezoekers in de 108e minuut op voorsprong, maar in de allerlaatste minuut maakte Mauro Icardi uit een strafschop gelijk. De overtreding die eraan vooraf ging leidde bovendien tot een rode kaart voor Lazio-verdediger Stefan Rado.

In de penaltyserie sloeg Lazio alsnog toe. Durmisi miste namens de Romeinen, maar Lautaro Martínez en Radja Nainggolan deden dat namens Inter.

Voor een plek in de finale neemt Lazio het op tegen AC Milan. De andere halve eindstrijd gaat tussen Fiorentina, dat woensdag AS Roma vernederde (7-1), en Atalanta Bergamo, dat Juventus met 3-0 versloeg.

