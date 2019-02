Peter Crouch keert terug in de Premier League. De 38-jarige spits heeft Stoke City donderdag verruild voor Burnley. Leicester City huurt de Belg Youri Tielemans van AS Monaco en ziet Adrien Silva tijdelijk de omgekeerde stap maken.

De boomlange Crouch degradeerde vorig seizoen met Stoke uit de Premier League. De 42-voudig international van Engeland (22 goals) tekent tot komende zomer bij Burnley, de nummer zeventien van de competitie.

Crouch, die eerder voor onder meer Liverpool en Tottenham Hotspur uitkwam, heeft 461 Premier League-duels achter zijn naam staan. Hij scoorde daarin 106 keer en was goed voor 57 assists.

Spits Sam Vokes bewandelt de omgekeerde weg. Hij verlaat Burnley en tekende een verbintenis voor 3,5 jaar bij Stoke, dat momenteel de vijftiende plaats bezet in het Championship.

Tielemans komt, Silva gaat bij Leicester

Leicester City, dat woensdag Premier League-koploper Liverpool op 1-1 hield, huurt negentienvoudig Belgisch international Tielemans voor de rest van het seizoen van Monaco. Collega-middenvelder Silva verlaat de Engelse club juist voor de Monegasken.

De 21-jarige Tielemans maakte in de zomer van 2017 de overstap van Anderlecht naar Monaco. De Belg kan onder de nieuwe coach Leonardo Jardim, die onlangs de na drie maanden ontslagen Thierry Henry opvolgde, niet op speeltijd rekenen.

Silva was op een zijspoor geraakt in Leicester. De middenvelder is al de achtste nieuwe speler voor Monaco, dat onder in de Ligue 1 bungelt. Eerder werden onder anderen Cesc Fàbregas, Naldo en Gelson Martins vastgelegd.

Bony op huurbasis naar Qatar

De dertigjarige Wilfried Bony, die tussen 2011 en 2013 voor Vitesse speelde, maakt het seizoen op huurbasis af bij Al Arabi in Qatar. De Ivoriaan heeft een aflopend contract bij Swansea.

Bony speelde sinds de zomer van 2017 voor Swansea en kwam eerder al van 2013 tot 2015 uit voor de Welshe club. In totaal kwam hij tot 39 doelpunten in 96 officiële duels voor 'The Swans'. De spits kwam ook uit voor Sparta Praag, Manchester City en Stoke City.

Al Arabi is zevenvoudig Qatarees kampioen. De club is momenteel de nummer zes van de twaalf clubs op het hoogste niveau.