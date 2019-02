Vitesse heeft donderdag de gewenste spits binnengehaald. De Gelderlanders namen Mohammed Dauda op huurbasis over van RSC Anderlecht. Fortuna Sittard deed juist een aanvaller van de hand. De Limburgers verhuurden André Vidigal voor anderhalf jaar aan APOEL Nicosia.

Vitesse heeft tevens een optie tot koop bedongen, waardoor Dauda komende zomer voor een nog onbekend bedrag definitief kan worden weggeplukt bij Anderlecht.

De twintigjarige Ghanees moest dit seizoen bij Anderlecht vooral genoegen nemen met een plek op de reservebank. Hij deed in zeven wedstrijden mee (vijf in de competitie en twee in de Europa League).

Het is nog maar de vraag of Dauda zaterdag gelijk in actie kan komen voor Vitesse in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Hij is namelijk momenteel nog in afwachting van een werkvergunning.

"Dauda is een jonge speler met veel talent. We volgen hem al langer, dus zijn kwaliteiten zijn ons welbekend. Hij is snel, technisch vaardig en beschikt over een scorend vermogen. Het is een speler die op de spitspositie inzetbaar is, maar ook op de flanken goed uit de voeten kan", zegt technisch directeur Marc van Hintum.

Vidigal voornamelijk invaller bij Fortuna

Vidigal moest het dit seizoen bij Fortuna vooral doen met een rol als invaller, maar hij maakte in de tien competitiewedstrijden die hij speelde wel twee doelpunten.

De 20-jarige rechtsbuiten had vorig seizoen met tien doelpunten nog een groot aandeel in de eerste promotie in zestien jaar tijd van Fortuna naar de Eredivisie.

Vidigal heeft bij Fortuna nog een contract tot de zomer van 2022 bij Fortuna Sittard, maar de kans is aanwezig dat hij niet terugkeert naar Nederland, aangezien APOEL ook een optie tot koop heeft genomen.

“André is een talentvolle jongen, een ruwe diamant. Die moet wel nog geslepen worden en daarvoor moet hij veel spelen. Hij heeft dit seizoen al een aantal keren minuten gemaakt, maar niet als vaste waarde. Dat is wel wat hij nodig heeft in deze fase van zijn carrière", zegt technisch manager Sjoerd Ars op de website van Fortuna.

Fortuna versterkt zich met Syhre en Dembélé

Fortuna versterkte zich wel met Anthony Syhre en Mahamadou Dembélé. De Duitse en de Franse verdediger komen over van respectievelijk Würzburger Kickers en RB Salzburg.

Syhre tekent een contract tot de zomer van 2021 bij Fortuna. De huidige nummer tien van de Eredivisie hoeft geen transfersom te betalen, omdat hij zijn aflopende verbintenis heeft laten ontbinden bij Würzburger Kickers.

Dembélé wacht nog op zijn debuut voor RB Salzburg. Hij maakte wel een paar keer zijn opwachting in het Onder 19-elftal in de Youth League, de mini-editie van de Champions League.

De 19-jarige centrale verdediger doorliep de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain en vertrok in 2017 naar RB Salzburg, dat hem al tijdelijk onderbracht bij zusterclub FC Liefering.

De Graafschap geeft selectie impuls met Ligeon

De Graafschap gaf zijn selectie een impuls met Ruben Ligeon. De verdediger komt op huurbasis over van mededegradatiekandidaat PEC Zwolle.

Ligeon kon dit seizoen bij PEC niet rekenen op veel minuten in het eerste elftal. Hij speelde slechts één competitiewedstrijd, vorige week in eigen huis tegen Feyenoord (3-1-zege).

De 26-jarige rechtsback zat een jaar zonder club toen hij afgelopen zomer zijn handtekening zette onder een verbintenis tot de zomer van 2020 bij PEC.

Ligeon debuteerde in 2011 in het betaald voetbal bij Ajax en droeg nadien ook het shirt van NAC Breda, Willem II, FC Utrecht en Slovan Bratislava.

Dresevic tekent tot 2022 bij Heerenveen

SC Heerenveen verwelkomde Ibrahim Dresevic. De Zweedse verdediger komt voor een nog onbekend bedrag over van IF Elfsborg en zette zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2022 in het Abe Lenstra Stadion.

Dresevic is alweer de derde speler die in de afgelopen twee dagen de overstap maakt naar Heerenveen. Woensdag al maakten de Noor Dennis Johnsen (gehuurd van Ajax) en de Deen Andreas Skovgaard (FC Nordsjaelland) de overstap naar Friesland.

De 22-jarige centrale verdediger kwam in de afgelopen drie seizoenen tot 34 officiële wedstrijden voor Elfsborg en werd bovendien opgeroepen voor diverse nationale jeugdelftallen.

"Na het vertrek van Bulthuis en Naess wilden we onze verdediging versterken. Onze keuze is daarbij gevallen op Ibrahim. Met hem halen we een speler in huis die op het hoogste niveau in Zweden zijn sporen heeft verdiend", zegt technisch manager Gerry Hamstra op de website van Heerenveen.