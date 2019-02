Erik Pieters vervolgt zijn carrière in Frankrijk. De verdediger verruilt Stoke City op huurbasis voor SC Amiens. Leandro Bacuna keert terug in de Premier League. De middenvelder maakt de overstap van Reading naar Cardiff City.

Pieters had dit seizoen veelal een basisplaats bij Stoke City. Hij verscheen in 21 competitiewedstrijden aan de aftrap en was daarin twee keer trefzeker en leverde twee assists.

De 30-jarige linksback degradeerde vorig seizoen met Stoke City uit de Premier League en stond er na 29 speelrondes met een vijftiende plaats ook niet al te florissant voor in het Championship.

Pieters staat sinds de zomer van 2013 onder contract bij Stoke City. Hij kwam sindsdien tot 206 officiële wedstrijden, waarvan 169 in de Premier League.

De geboren Tielenaar droeg in het verleden ook het shirt van PSV (140 wedstrijden tussen 2008 en 2013) en FC Utrecht (58 wedstrijden tussen 2006 en 2008).

Pieters derde Nederlander die Stoke City verlaat

Amiens is aan een matig seizoen bezig. De ploeg van trainer Christophe Pélissier is na 22 speelrondes pas terug te vinden op de achttiende plaats in de Ligue 1.

Amiens is pas voor het tweede seizoen te bewonderen in de Ligue 1. 'Les Licomes' promoveerde in het seizoen 2016/2017 voor het eerst in de clubgeschiedenis naar het hoogste niveau in Frankrijk.

Pieters is alweer de derde Nederlander die Stoke City verlaat in deze transferperiode. Ibrahim Afellay (contract ontbonden) en Cuco Martina (op huurbasis naar Feyenoord) gingen hem voor.

Bruno Martins Indi is daardoor nu nog de enige Nederlander bij Stoke City. De verdediger vormt samen met Ryan Shawcross en Ashley Williams de driemansverdediging.

Bacuna tekent contract tot 2023 bij Cardiff City

Bacuna tekent een contract tot de zomer van 2023 bij Cardiff City. Het is nog niet bekend hoe hoog de transfersom is, maar naar verluidt is die enkele miljoenen.

De geboren Groninger speelde eerder van 2013 tot en met 2016 namens Aston Villa in de Premier League. Hij kwam in die periode tot een respectabel aantal van 85 wedstrijden op het hoogste niveau in Engeland.

Bacuna vertrok in 2017 naar Reading, waarmee hij de afgelopen twee seizoenen actief was in het Championship en vorig jaar nog heel dicht bij promotie was naar de Premier League.

De aanvallend ingestelde middenvelder was in het verleden ook actief voor FC Groningen, waarmee hij in het seizoen 2010/2011 net naast Europees voetbal greep na een nederlaag in de finale van de play-offs tegen ADO Den Haag.

Bacuna vijfde versterking voor Cardiff City

Bacuna is na Josh Murphy, Bobby Reid, Greg Gunningham en Alex Smithies de vijfde versterking van deze transferperiode voor Cardiff City.

De club uit Wales nam tevens voor een recordbedrag Emiliano Sala over van Nantes, maar de 28-jarige Argentijnse spits is nog altijd vermist nadat hij twee weken geleden met een privévliegtuig neerstortte in het Kanaal.

Cardiff City moet vrezen voor degradatie uit de Premier League. De ploeg van manager Neil Warnock bezet na 24 speelrondes de achttiende plaats, met alleen Fulham en Huddersfield Town onder zich.

Bij Huddersfield Town staat Bacuna's jongere broer Juninho Bacuna onder contract. De 21-jarige middenvelder heeft zelden een basisplaats en moet meestal genoegen nemen met een plek op de reservebank.